Junglia söker säljare till kunds räkning i Salem
Junglia AB / Säljarjobb / Salem
2025-08-27
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
, Botkyrka, Ekerö, Södertälje, Huddinge eller i hela Sverige
Junglia söker event säljare för kunds räkning i Salem med eventförsäljning utanför butiker eller på marknader.
Arbetsdagarna omfattas både av försäljning, resor och samt att sälja våran kunds förmånliga erbjudanden.
• En lättsåld produkt med stor efterfrågan
• Ett härligt och framgångsrikt team
• En av marknadens högsta provisioner
• Säljtävlingar med priser såsom Iphones och el sparkcyklar
• Garantilön
Vi söker dig som
• Har ett brinnande intresse för försäljning
• Talar flytande svenska
• Har kämpaglöd
• Drivs av provisions lön
• Har god social kompetens
Känner du dig träffad?
Skicka in en ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobba@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), http://www.fjallkraft.se/ Jobbnummer
9479084