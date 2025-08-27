Junglia söker säljare till kunds räkning i Askersund

Junglia AB / Säljarjobb / Askersund
2025-08-27


Visa alla säljarjobb i Askersund, Laxå, Kumla, Hallsberg, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Junglia AB i Askersund

Junglia söker event säljare för kunds räkning i Askersund med eventförsäljning utanför butiker eller på marknader.
Arbetsdagarna omfattas både av försäljning, resor och samt att sälja våran kunds förmånliga erbjudanden.
• En lättsåld produkt med stor efterfrågan
• Ett härligt och framgångsrikt team
• En av marknadens högsta provisioner
• Säljtävlingar med priser såsom Iphones och el sparkcyklar
• Garantilön

Vi söker dig som
• Har ett brinnande intresse för försäljning
• Talar flytande svenska
• Har kämpaglöd
• Drivs av provisions lön
• Har god social kompetens

Känner du dig träffad?

Skicka in en ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobba@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), http://www.fjallkraft.se/

Jobbnummer
9479160

Prenumerera på jobb från Junglia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Junglia AB: