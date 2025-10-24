Julbordspersonal till Karamellan på Drottningholm
2025-10-24
I Världsarvet Drottningholm ligger Karamellan, Restaurang på Drottningholm.
Här har det bedrivits café och restaurangverksamhet sedan sent 1800-tal.
Det är dags för julbord igen och vi söker er som vill vara med och bidra till vår fina stämning här ute på restaurang Karamellan på Lovön vid Drottningholms Slott.
Vi söker nu servis-personal till Julbordet, 24/11-21/12. Traditionell bordsservering.
Servis : Vi söker dig som har erfarenhet av bordsservering och direkt kan komma in och ta en egen station. Har du jobbat julbord innan ser vi det som en stor fördel, men det är inget måste.
Titta gärna in på vår hemsida och ta en titt på vår julbordsfilm.www.drottningholm.org/julbord
Vi har plats för 110 personer i våra matsalar, stämningen här ute är mycket familjär under våra jubordssittningar.
Miljön är unik, vi ligger precis intill Drottningholms Slott, endast 5 minuter från Brommaplan.
Drottningholm är med på Unescos världsarvslista och är vårt julbord är av hög klass och det är mycket uppskattat av såväl företag som privata sällskap.
Välkommen att skicka in din ansökan idag !
Urval till intervju sker löpande . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@karamellan.org Arbetsgivare Sjönära Restauranger Xx AB
(org.nr 556479-8998), http://www.drottningholm.org Arbetsplats
Karamellan-Café & Restaurang på Drottningholm Jobbnummer
9574342