Jula Norrköping söker driven och nyfiken medarbetare 50%
Jula AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2026-07-07
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Nu söker vi dig som vill bli en del i vårt härliga team.
Älskar du att möta människor och leverera goda kundmöten. I så fall har du nu möjligheten att bli medarbetare i vårt team och delaktig i vår ostoppbara resa.
En typisk dag innebär många skratt tillsammans med dina kollegor och kunder. Din fingertoppskänsla för kundservice kommer att locka fram leenden på kundernas läppar då du med din expertis hjälper dem i butiken. Det är du tillsammans med dina kollegor som sköter allt från att bemanna kassan till att fylla på hyllorna. Du hjälper kunderna med returer eller att hitta rätt vara.
Eftersom vi är på en resa kan du räkna med att vi även vill att din personliga resa ska påbörjas. Visar du driv och engagemang finns alla möjlighetar att utvecklas. Bli inte förvånad om du får möjligheten att bygga upp exponeringar av kampanj- och säsongsprodukter, ta ansvar och lära nytt. Vi vet att kundernas behov ändras snabbt – och nu har du alla möjligheter att bli en del av vårt fantastiska team och hjälpa oss att anpassa oss ännu snabbare.
Vad finns i ditt CV?
Du har troligen arbetat med service eller inom detaljhandeln tidigare. Du skriver och talar bra svenska (engelska är ett plus) och har god datorvana, särskilt i Microsoft Office.
Om du har ett truckkort är det ett plus men inte ett krav.
Vem är du?
Framför allt är du en nyfiken person som trivs med att arbeta i team. Du lockas av att vara en del av ett entreprenöriellt och internationellt företag. Vi är prisfighters som älskar att göra bra affärer och att få våra kunder att känna att de får bra värde för pengarna när de handlar hos oss. Det triggar dig också.
Du älskar att sälja, är serviceinriktad och trivs när du kan hjälpa kunden att hitta precis det de behöver. Du är nyfiken och vill lära dig. Att växa och få utmaningar är som ljuv musik för dig. Du är en fena på att prioritera, vilket gör att du kan hantera hektiska perioder. Du tar dig tid att lyssna på kunden för att alltid kunna levererar ett gott kundbemötande med ett leende på läpparna. Du är engagerad, positiv och älskar att Jula är ett större team- vilket gör det möjligt för dig att alltid vara dig själv.
Bra att veta
Placering Jula Norrköping. Tjänsten är på 50% och gäller tillsvidare med sex månders provanställning. Som varuhusmedarbetare arbetar man dagtid, kvällar och helger. Gärna erfarenhet av truckkörning och lagerarbete då förekommande lagerarbete tillsammans med butiksarbete. Du har erfarenhet av detaljhandeln tidigare. Du skriver och talar bra svenska (engelska är ett plus) och har god datorvana.
Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag för tjänsten är den 16 augusti.
Frågor?
Frågor om tjänsten besvaras av Varuhuschef Åsa Cederqvist via mailto:asa.cederqvist@jula.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252)
Kromgatan 2 c (visa karta
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602 23 NORRKÖPING Jobbnummer
9995267