Jula Barkarby söker dig som vill jobba som gruppledare
Jula AB / Butikssäljarjobb / Järfälla Visa alla butikssäljarjobb i Järfälla
2025-09-09
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jula AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Täby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Jula Sverige har idag 72 varuhus. Vi är stolta över att vi fortsätter expandera och söker nu dig som vill växa och utvecklas med företaget. Vill du arbeta i detaljhandeln och trivs i en miljö där förändring och utveckling är det enda som är konstant?
Till Julas varuhus i Barkarby söker vi nu en gruppledare som vill utvecklas inom organisationen.
Det här gör man som Gruppledare
Du ingår som en av flera gruppledare i varuhusets ledningsgrupp. Som gruppledare är du tillsammans med varuhuschefen ansvarig för att maximera försäljningen och lönsamheten i varuhuset samt följa upp resultaten. Tillsammans med varuhuschefen och övriga i ledningsgruppen ansvarar du för att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att ge bästa tänkbara kundservice och nå uppsatta mål. Du leder och arbetar tillsammans med medarbetarna i den dagliga driften med försäljnings- och lagerarbete, upplockning av varor, kassaarbete samt genomförande av marknads- och försäljningsplaner.
Det här är din bakgrund och dina erfarenheter
Vi söker dig som har egenskaper utifrån ett situationsanpassat ledarskap. Vi ser gärna att du har en motsvarande ledarroll inom detaljhandeln där personal- och resultatansvar är en del av dina dagliga uppgifter. Det är meriterande om du har kunskap och/eller intresse inom vårt produktsortiment.
Det här är du som ledare och person
Du brinner för försäljning och att ge våra kunder god service. Du har en god förmåga att prioritera, delegera arbete och hantera förändringar. Du är också strukturerad och utför ditt arbete med god kvalitet. Tjänsten kräver att du har en ledande personlighet med god självinsikt samt förmåga att motivera, engagera och utveckla andra. Beskriv gärna i ditt personliga brev hur du har lyckasts med detta tidigare och vad du kan bidra med till Jula Barkarby.
Som ledare inom Jula är du en viktig kulturbärare och förebild. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är heltid och anställningsformen är tillsvidare med provanställning på sex månader. Som Gruppledare arbetar man dagtid, kvällar och helger. Vi erbjuder dig roliga och utvecklande arbetsdagar i ett företag som värnar om sina medarbetare och kunder!
Så här söker du
Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag för tjänsten är den 2025-10-05 .
Frågor om tjänsten besvaras av Varuhuschef William Törner via william.torner@jula.se Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9498885