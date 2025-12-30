JU söker vaktmästare/bovärd med placering Gränna
Vill du vara en del av en organisation som sätter människan i fokus? Vid Jönköping University (JU) arbetar vi utifrån vår vision "People First", där vi strävar efter att skapa en inkluderande och hållbar framtid för studenter, personal och samhället i stort.
Genom ett tillitsbaserat arbetssätt stärker vi vårt samarbete och förmåga att möta framtidens utmaningar.
Vill du arbeta i en levande och internationell universitetsmiljö där service, människor och praktiskt arbete möts? Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik och där du får bidra till en trygg, fungerande och trivsam campusmiljö? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
JU söker en engagerad vaktmästare/bovärd till campus i Gränna, där studenter både studerar och bor. Rollen är central i den dagliga verksamheten och innebär nära kontakt med internationella studenter och medarbetare. Som vaktmästare/bovärd vid Jönköping University arbetar du på campusområdet och bidrar till en fungerande miljö. Du är ofta studenternas första kontakt i praktiska och vardagsnära frågor. I arbetet ingår:
vanligt förekommande vaktmästaruppgifter
säkerställa att lokaler, möbler, utrustning och utomhusmiljöer är i gott skick
informera och ge råd kring boenderegler, rutiner och förväntningar samt ge service kopplat till campusmiljön
in- och utflyttning kopplat till campusboende
genomföra regelbundna städ- och boendeinspektioner enligt gällande regler. Utföra enklare reparationer och felanmäla större åtgärder till fastighetsägare
ansvara för nyckelhantering
vara med och anordna studentaktiviteter på campus.
Du är en serviceinriktad och kommunikativ person som har lätt för att skapa förtroende. Du trivs i en varierad roll där arbetsuppgifter kan förändras från dag till dag och där flexibilitet och initiativförmåga är viktiga. Du tycker om att arbeta nära människor och är bekväm i en internationell miljö. Vi söker dig som har:
praktisk kunskap för enklare reparationer
god organisatorisk förmåga
mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete samt grundläggande kunskap om hyreslagstiftning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstidsvillkor: reglerad arbetstid. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas. För mer information om våra villkor och förmåner, exempelvis förmånliga statliga avtal när det gäller löne-, pension- och anställningsvillkor, https://ju.se/om-oss/jobba-pa-ju/ju-som-arbetsplats.html.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi senast 25 januari. Vi ser gärna att din ansökan innehåller CV och personligt brev. På förfrågan skall du också kunna lämna referenser.
Högskoleservice är en del av Jönköping University. Med vår stora bredd tillhandahåller vi väsentligen all stödverksamhet. Hos oss får du en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du träffar många människor och har stora möjligheter att utvecklas.
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
