Jourhavande förundersökningsledare till polisområde Kalmar Krono - Polismyndigheten, Polisregion Syd - Administratörsjobb i Kalmar

Polismyndigheten, Polisregion Syd / Administratörsjobb / Kalmar2021-04-08Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena i region Syd. I polisområdet ingår Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Här finns fem lokalpolisområden, en utredningssektion, en utredningsjourssektion och ett områdeskansli.Vid polisområdets utredningsjourssektion finns två grupper med jourförundersökningsledare, stationsbefäl och administratörer. Här finns även två jourutredargrupper, två arrestgrupper, en ärendesamordningsgrupp samt en grupp med brottssamordning, IOH (Internationell Operativ Handläggare), trafikutredning och godsspaning.Vi söker nu jourhavande förundersökningsledare till utredningsjouren i Kalmar.2021-04-08Som förundersökningsledare vid utredningsjouren arbetar du i en dygnet-runt- verksamhet. Du leder utredningsarbetet i akutskedet för den utredningsverksamhet som bedrivs vid utredningsjourssektionen. Du kan under vissa perioder även komma att ha uppdraget som stationsbefäl, som en tillikauppgift eller enbart verka som stationsbefäl.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Stödja den yttre personalen med förundersökningsledning.Förmanspröva frihetsberövade enligt rättegångsbalken.Granska och utgöra polisområdets mottagare av de anmälningar om brott som inkommer till polisområdet samt fatta de inledande förundersökningsbesluten.Lämna förundersökningsdirektiv.I samverkan med den yttre polisresursen och jourutredare vidta relevanta initiala utredningsåtgärder och kvalitetssäkra dessa.Om ärendet inte ska slutföras vid utredningsjourssektionen, förbereda överlämning till den organisatoriska enhet som ska ansvara för den fortsatta handläggningen.I samverkan med Åklagarmyndigheten vidta de utredningsåtgärder som är möjliga och relevanta under jourtid när det gäller frihetsberövade personer.I arbetsuppgifterna som stationsbefäl ingår bland annat förmansprövning av frihetsberövade enligt polislagen, lagen om omhändertagande av berusade personer, m.fl. lagstöd, ansvar för de anhållnas restriktioner inom jourutredningsverksamheten samt beslut och administration av handräckningar.Vi söker dig som har:Polisexamen i enlighet med polisförordningen (2014: 1104).God utredningsvana. Dokumenterad erfarenhet av självständigt brottsutredande arbete under minst 6 månader alternativt erfarenhet som förundersökningsledare under minst 6 månader.Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:Nationell förundersökningsledarutbildning (NFU).Polismyndighetens förberedande förundersökningsledarutbildning.Erfarenhet av att verka som förundersökningsledare.Kunskap och erfarenhet av utredningsarbete.Erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare eller motsvarande.God samarbets- och kommunikationsförmåga.God förmåga att strukturera, planera och prioritera ärendeflödet.Skicklig på att använda och förmedla din kunskap, lämna direktiv och visa gott omdöme även under viss tidspress.Lösningsinriktad, flexibel och har god förmåga att hantera flera frågor parallellt.God förmåga att fatta beslut.Förmåga att se ett helhetsperspektiv och kunna ta tillvara medarbetarnas kunskap för att utveckla verksamheten.Du ska vara beredd att genomgå nationell förundersökningsledarutbildning (NFU).Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.ÖVRIGTAnställning: Tillsvidareanställning som polisinspektör.Placeringsort: Kalmar.Arbetstid: Periodplanerad arbetstid 5:3.I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, registrera dig inte i rekryteringssystemet utan kontakta ansvarig HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Periodplanerad arbetstid 5:3. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Polismyndigheten, Polisregion Syd5677588