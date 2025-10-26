Jourhavande arbetsledare till vård- och omsorgskontoret
Norrköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2025-10-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att jobba i en arbetsledande funktion under jourtid i vår kommunala vård- och omsorgsorganisation? Då kan du bli vår nya kollega!
Vilka är vi?
Med våra ca 4000 medarbetare utgör Vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Jourhavande arbetsledare är en enhet som organisatoriskt ligger inom vård och omsorgskontoret. Enheten är alltid bemannad jourtid för att kunna stötta och vägleda verksamheterna. Under jourtid når man även funktionen som extern inringare när kommunens centrala växel är stängd.Publiceringsdatum2025-10-26Arbetsuppgifter
Som jourhavande arbetsledare finns du främst till för vård- och omsorgskontorets utförarverksamheter under jourtid. Här är du ett arbetsledande stöd främst via telefon när medarbetare ringer i olika frågor.
I ansvaret ingår även att leda och fördela arbetet vid oförutsedda händelser och du har en arbetsledande funktion mot andra avtalade verksamheter jourtid.
Dina främsta arbetsuppgifter är att vid behov vägleda och stödja medarbetare i sitt arbete och tillsammans med berörda medarbetare riskbedöma situationer som uppstår vid oförutsedda händelser.
Vid behov ansvarar du för att leda och omfördela arbetet utifrån åtgärdsförslag och riskbedömningar som tagits fram, samt samordna kontakt med andra vårdgivare och/eller samhällsfunktioner.
Du ansvarar också för att delge ordinarie chef på berörd enhet information kring händelser, riskbedömningar och åtgärder som uppkommit under arbetspasset.
Du ingår i en grupp om fyra personer som arbetar växelvis med att bemanna verksamheten kvällar, helger och nätter. Du utgår från kontoret som ligger centralt i Norrköping.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och som trivs med att arbeta självständigt, med förmågan att handleda och fatta grundade beslut när oförutsedda situationer händer i våra verksamheter.
Har du erfarenhet av vårdarbete ser vi det som meriterande.
Som person är du lugn, tålmodig och har god självkännedom.
Du är en tydlig ledare som kan stötta andra och ge tydliga instruktioner i olika situationer.
Du har god kommunikativ förmåga och är skicklig på att bemöta människor.
Du har god förmåga att i uppkomna situationer ställa de rätta frågorna så att du får en bra bild av det inträffade utan att vara på plats. Du är skicklig på att coacha andra utifrån deras behov och potential.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg/natt
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 november
Kontakt: Enhetschef Anna-Pia Viklund, 011-155189, anna-pia.viklund@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
enligt avtal och individuell bedömning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9574586