Jourbil söker sjuksköterskor i Täby/Vaxholm/Åkersberga

Klara T AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-03-02


Vi växer och söker nu nya kollegor till Täby/Vaxholm/Åkersberga från 1 maj 2026. Även timanställning dagtid helg kan erbjudas.
Klara Team är arbetsplatsen för dig som är trygg i din roll att arbeta fritt och självständigt med att utföra medicinska bedömningar med stöd av kollegor och våra jourläkarorganisationer.
Klara Team har arbetat sedan 2002 med att leverera hållbara sjukvårdslösningar inom SÄBO och LSS.
Vår värdegrund genomsyras av ett vänligt bemötande och präglas av våra värdeord: Ansvar, Enkelhet, Kunskap och Respekt.
Vad innebär det att vara sjuksköterska hos oss?
Arbetspassen är förlagda 16.00-02.00 sedan beredskap till 08.00 samt dagtid helg 08.00-16.00 Du kommer arbeta på en fast schemarad med helg tjänstgöring var 3e helg.
Du utgår hemifrån och ansvarar för hälso- och sjukvård på ett antal vård- och omsorgsboenden. Du utför planerade och akuta besök samt ger rådgivning per telefon till boendets personal. Vi arbetar med evidensbaserade beslutsstöd.
Du är ett stöd för både patienter, närstående och personal.
Vi tillhandahåller verksamhetsbil.
Vem är du?

Du bor i Täby/Vaxholm eller Åkersberga med omnejd

Du gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar

Du är trygg i din roll som sjuksköterska efter minst 3 år och kan fatta snabba beslut

Du tar egna initiativ, vågar ta för dig och kan ha många bollar i luften

Du har ett vänligt bemötande

Du tycker om att ha en ledarroll och stöttar dina kollegor

Du är van att strukturera och organisera ditt arbete

Du vill göra skillnad för våra äldre och är alltid vänlig i bemötandet

Du är en bra bilförare

Du är trygg med att arbeta i olika journalsystem

Körkort och datorvana är ett krav, likaså att du ska kunna uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Specialistutbildning eller erfarenhet från akutsjukvård, hemsjukvård, palliativ vård och geriatrik är meriterande.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Om företaget
Klara T ingår i företagsgruppen Ambea Sweden Group som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambeas verksamhet präglas av etisk medvetenhet och en etikpolicy. Företagspolicyn bygger på fyra nyckelord: kunskap, engagemang, ansvar och respekt. Klara team arbetar varje dag med Ambeas vision, "Vi gör världen lite bättre, en människa i taget" genom vår ambition att bygga långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi på Klara Team förser vård- och omsorgsboenden, LSS och servicehus med sjuksköterskepatruller under kvällar, nätter och helger i Stockholmsområdet, Gotland, Uppland, Gävle, Östergötland samt Skåne.
Vi går igenom ansökningar löpande, vid frågor är du välkommen att höra av dig.
Vi erbjuder dig: Friskvårdsbidrag vid tillsvidareanställning, fortlöpande kompetensutbildning, trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar och härliga arbetskamrater.
Vid frågor går det bra att kontakta marina.johannssen@klarakompetens.se
Vi ser framemot din ansökan!


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7059150-1868786".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Klara T AB (org.nr 556583-7324), https://klara.teamtailor.com
Box 1565 (visa karta)
171 29  STOCKHOLMS LÄN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Klara

Kontakt
Marina Johannssen
marina.johannssen@klarakompetens.se
0706405297

Jobbnummer
9771816

