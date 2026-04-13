Jourbil söker sjuksköterska till Gotland, utgå hemifrån!
Klara Team är arbetsplatsen för dig som är trygg i din roll att arbeta fritt och självständigt med att utföra medicinska bedömningar med stöd av kollegor och våra jourläkarorganisationer.
Klara Team har arbetat sedan 2002 med att leverera hållbara sjukvårdslösningar inom SÄBO och LSS.
Vår värdegrund genomsyras av ett vänligt bemötande och präglas av våra värdeord: Ansvar, Enkelhet, Kunskap och Respekt
Vad innebär det att vara sjuksköterska hos oss?
Du arbetar på rullande 3-veckors schema med helgtjänstgöring var 3e. Arbetspassen är förlagda 16.00-08.00, ligger i jour mellan kl 02.00-08.00, dagtid helg kan förekomma. Du kan påverka ditt schema i viss mån.
Vikariat minst ett år.
Du ansvarar för hälso- och sjukvård på ett antal vård- och omsorgsboenden. Du utför planerade och akuta besök samt ger rådgivning per telefon till boendenas personal. Vi arbetar med evidensbaserade beslutsstöd.
Du är ett stöd för både patienter, närstående och personal.
Vi tillhandahåller verksamhetsbil.
Vem är du?
Du bor i Visby eller öster/söder om Visby
Du gillar att jobba självständigt och arbetat som sjuksköterska minst 3 år
Du tar egna initiativ, vågar ta för dig och kan ha många bollar i luften
Du är van att strukturera och organisera ditt arbete
Du vill göra skillnad för våra äldre
Du är en bra bilförare
Körkort och datorvana är ett krav, likaså att du ska kunna uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Specialistutbildning eller erfarenhet från akutsjukvård, hemsjukvård, palliativ vård och geriatrik är meriterande.
Erfarenhet av Treserva journalsystem
Klara T ingår i företagsgruppen Ambea Sweden Group som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambeas verksamhet präglas av etisk medvetenhet och en etikpolicy. Företagspolicyn bygger på fyra nyckelord: kunskap, engagemang, ansvar och respekt. Klara team arbetar varje dag med Ambeas vision, "Vi gör världen lite bättre, en människa i taget" genom vår ambition att bygga långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi på Klara Team förser vård- och omsorgsboenden, LSS och servicehus med sjuksköterskepatruller under kvällar, nätter och helger i Stockholmsområdet, Gotland, Uppland, Gävle, Östergötland samt Skåne.
Vi går igenom ansökningar löpande, vid frågor är du välkommen att höra av dig till ella.dackmar@klarakompetens.se
Vi erbjuder dig: Friskvårdsbidrag Fortlöpande kompetensutbildning Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar samt härliga arbetskamrater.
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3743277-1943168". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara T AB
(org.nr 556583-7324), https://klara.teamtailor.com
