Jouransvarig Familjehemssekreterare till Rekryteringsenheten Uppdragstagare

Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Rekryteringsenheten Uppdragstagare är placerad på Ruddammsgatan 27. Hos oss arbetar det 19 familjehemssekreterare, en administratör samt en enhetschef.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Är du utbildad socionom och vill arbeta som jouransvarig familjehemssekreterare med att göra skillnad för barn och unga i en avgörande stund? Är du en person som står stadigt när det stormar omkring dig? Vad bra! Gör Gävle tryggt tillsammans med oss.
Vi söker dig som vill arbeta med att skapa trygga och stabila miljöer för barn och unga i behov av skydd och omsorg. Vi på rekryteringsenheten arbetar för att varje barn och ungdom ska få växa upp i en god och pålitlig miljö. Som jouransvarig familjehemssekreterare ingår du i ett särskilt team och du är en nyckelperson som arbetar snabbt, tryggt och professionellt med att placera barn och ungdomar i jourhem vid akuta situationer. Teamets uppdrag är att säkerställa att barn och unga som av olika skäl inte kan bo hemma får rätt stöd, trygghet och omsorg redan från första dagen. Ditt arbete innebär att ansvara och följa upp insatsen tills en mer långsiktig planering är möjlig. Dokumentationen är en viktig del av ditt arbete och du kommer att dokumentera en hel del. Vi använder oss av verksamhetssystemet Treserva.
Du ansvarar för hela placeringsprocessen, från mottagande av förfrågan, matchning till uppföljning och avslut av placeringen. Arbetet sker i nära samarbete med barnsekreterare, familjehemssekreterare, socialsekreterare, jourhem samt andra viktiga aktörer. Som jouransvarig arbetar du med och leder en grupp av jourhem, du är ett centralt stöd för dem.
Som familjehemssekreterare hos oss kommer du tillhöra myndighetskontoret som har ett nära samarbete med Välfärd Gävles utredningsenheter. Vi erbjuder betydelsefulla och spännande arbetsuppgifter med ett självständigt yrkesansvar och ett brett kontaktnät. Du kommer att vara delaktig i att utveckla vårt arbete för barn och unga samt våra uppdragstagare.
Du blir en del av vårt engagerade familjehems- och jourhemsteam, där vi tillsammans arbetar för att barn och unga ska få bästa möjliga stöd och kontinuitet i sin vardag. Vår drivkraft är att varje barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Detta är ett unikt tillfälle för dig att få arbeta med och fortsätta utveckla funktionen som jouransvarig. Vill du vara med och utveckla familjehemsvården i Gävle tillsammans med oss?
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från denna värdegrund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och som har minst ett års erfarenhet av barnavårdsutredningar. Har erfarenhet av dokumentation och som kan uttrycka dig väl i tal, skrift samt läsförståelse. Då arbetet innebär resor krävs B-körkort samt körvana.
Det är meriterande om du har tidigare arbetat med att rekrytera och utreda familjehem och om du kan IT-systemet Treserva. Har du tidigare haft samarbeten med andra enheter inom socialtjänsten är det meriterande där du haft en stödjande funktion till uppdragstagare antingen enskilt eller i grupp.
För att lyckas i rollen som jouransvarig familjehemssekreterare behöver du kunna stå stadigt när det stormar omkring dig. Du behöver snabbt finna lösningar på uppkomna problem, du är trygg i dig själv och kan fatta obekväma och tuffa beslut.
Som person behöver du vara strukturerad, duktig på att prioritera, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du är en relationsskapande person som har lätt för att ta initiativ i sociala sammanhang och skapar förtroendefulla relationer. Att samarbeta med andra är självklart för dig och du har ett prestigelöst förhållningssätt i dina samarbeten. Då dokumentationen är viktig hos oss så behöver du kunna formulera dig väl i både tal och skrift, du kan skickligt anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare.
Du kommer att erbjudas en lång introduktion hos oss när du börjar av vår medarbetare som kommer att gå i pension 30 juni 2026. Varmt välkommen med ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
