Jour och Familjehem - Verksamhetschef sökes till.....

Om Viljan
Viljan har Sveriges bredaste utbud av specialiserad individ- och familjeomsorg. Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Om verksamheten ( infoga namn) Viljan Jour- och familjehem Stockholm har sitt huvudsakliga fokus i Stockholm, men vi är även verksamma i Östergötland, Uppsala, Södermanland, Örebro och Västmanlands län. Vi erbjuder tjänster inom jourverksamhet, familjehem och behandlingsfamiljeplaceringar samt öppenvård, alltid med barnets behov i centrum.
Om rollen
Vi söker dig som vill leda och samtidigt fortsätta utveckla vår verksamhet i rollen som verksamhetschef. I rollen ansvarar du för att handleda och kompetensutveckla våra familjehemskonsulenter och du bidrar aktivt till löpande kvalitets- och verksamhetsutveckling. Budget, ekonomi och uppföljning för verksamhet är ytterst ditt ansvar som verksamhetschef.
Du står på tillstånd från IVO och ansvarar även för att avtal och uppdrag efterföljs i verksamheten. Verksamhetschefen ingår i regionens ledningsgrupp och är en del av att bygga upp och fortsätta utveckla jour- och familjehemsverksamheten. Du kommer ha ett tätt samarbete med regional verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen. Vidare samarbetar du med koncernens stödfunktioner såsom team kvalitet, ekonomi, HR, och lön. Tjänsten är ett vikariat på ett år, med möjlighet till förlängning. Eftersom vi just nu befinner oss i en pågående omorganisation finns det chans att rollen blir fortsatt aktuell även efter vikariatets slut.
Du utgår från vårt huvudkontor i Danderyd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Stötta och handleda familjehemskonsulenterna samt bidra med kompetensutveckling hos både konsulenter och familjehem
Kontakt med myndigheter samt säkerställa att ramavtal och uppdrag efterföljs i verksamheten
Ansvar för kvalitets- och verksamhetsutveckling på enheten
Sitta med i ledningsgruppen och samarbeta med stödfunktioner inom koncernen för att uppnå bästa kundnytta
Vem är du?
Du är en driven ledare som arbetar målfokuserat och proaktivt hittar lösningar. Du bidrar med dina kunskaper i ledningsgruppen, lyfter gärna blicken och arbetar med strategiska frågor. Vidare planerar och lägger du upp ditt arbete självständigt med förmåga att fatta beslut mot bakgrund av de mål som ställs upp. Eftersom du har en coachande funktion gentemot dina medarbetare är du i övrigt teamorienterad, relationsskapande och gillar att jobba verksamhetsnära.Publiceringsdatum2025-10-09KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen eller motsvarande utbildning som uppfyller IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) krav
Väl förtrogen med gällande lagstiftning och Socialstyrelsens krav
Tidigare ledarskapserfarenhet samt erfarenhet av arbete inom familjehemsvård
Grundläggande kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö
Goda datorkunskaper
Flytande kunskaper i svenska språket, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande om du därtill har:
Tidigare erfarenhet av arbete inom NPF, hedersproblematik, våldsutsatthet samt sexuell problematik
Sammanfattning
Roll: Tillförordnad verksamhetschef
Anställningsform: Vikariat
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Kontorstid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Vision
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-20, men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig!
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
