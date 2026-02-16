Jordgubbssäljare Säsongsjobb (MajAugusti)
2026-02-16
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Jordgubbssäljare - Säsongsjobb (Maj-Augusti)
Falun
Period: 1 maj - 31 augusti
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade jordgubbssäljare till våra försäljningsstånd i Falun under sommarsäsongen.
Detta är ett perfekt jobb för dig som gillar kundkontakt, trivs utomhus och vill arbeta i ett högt tempo under sommaren.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
* Försäljning av jordgubbar och andra säsongsprodukter
* Ta betalt och hantera kassa (Swish/kontant/kort)
* Hålla försäljningsplatsen ren och organiserad
* Packa upp och fylla på varor
* Ge trevlig och professionell service till kunder
Vi söker dig som
* Är ansvarstagande och punktlig
* Har god servicekänsla
* Klarar av att arbeta självständigt
* Trivs med att arbeta utomhus i olika väder
* Är positiv och har lätt för att möta människor
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Arbetstid
* Varierande arbetstider, dagtid och helg
* Säsongsanställning från 1 maj till slutet av augustiSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter via mejl. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt sommarteam! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: barhjaltenab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärhjälten AB
(org.nr 559457-6422)
791 40 FALUN Jobbnummer
9746118