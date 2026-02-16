Jordgubbssäljare Säsongsjobb (MajAugusti)

Bärhjälten AB / Butikssäljarjobb / Gävle
2026-02-16


Jordgubbssäljare - Säsongsjobb (Maj-Augusti)

Gävle
Period: 1 maj - 31 augusti

Vi söker nu engagerade och serviceinriktade jordgubbssäljare till våra försäljningsstånd i Gävle under sommarsäsongen.

Detta är ett perfekt jobb för dig som gillar kundkontakt, trivs utomhus och vill arbeta i ett högt tempo under sommaren.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Dina arbetsuppgifter
* Försäljning av jordgubbar och andra säsongsprodukter
* Ta betalt och hantera kassa (Swish/kontant/kort)
* Hålla försäljningsplatsen ren och organiserad
* Packa upp och fylla på varor
* Ge trevlig och professionell service till kunder

Vi söker dig som
* Är ansvarstagande och punktlig
* Har god servicekänsla
* Klarar av att arbeta självständigt
* Trivs med att arbeta utomhus i olika väder
* Är positiv och har lätt för att möta människor

Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.

Arbetstid
* Varierande arbetstider, dagtid och helg
* Säsongsanställning från 1 maj till slutet av augusti

Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter via mejl. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt sommarteam!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: barhjaltenab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bärhjälten AB (org.nr 559457-6422)
802 92  GÄVLE

Jobbnummer
9746119

