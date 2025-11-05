Jonseredsgården söker undersköterskor till sina team!
2025-11-05
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vill du bli en del av ett varmt, engagerat och omtänksamt team?
Välkommen till Team Jonseredsgården - där trygghet, gemenskap och utveckling står i centrum!
Jonseredsgården ligger vackert beläget i hjärtat av Jonsered, med närhet till både natur, kultur och goda kommunikationer.
Här möts du av en lugn och trivsam miljö, där grönskan och den historiska bruksortens charm skapar en hemtrevlig atmosfär för både boende och medarbetare.
Hos oss arbetar enhetschefer, omsorgshandledare och engagerade undersköterskor tillsammans med målet att skapa en meningsfull, trygg och glädjefylld vardag för våra äldre. Vi värdesätter öppenhet, respekt och en positiv arbetsmiljö där alla känner sig sedda och inkluderade.
Som undersköterska på Jonseredsgården får du ett varierat och givande uppdrag. Vi söker dig som vill arbeta på en av våra demensenheter - och i vår verksamhet finns 50 enrumslägenheter med badrum. Detta ger dig möjlighet att utvecklas, dela erfarenheter och vara en viktig del av ett starkt och omtänksamt lag. Vi söker dig som brinner för att göra skillnad, som trivs i samarbete och som sprider värme och arbetsglädje omkring dig!
Ditt uppdrag:
Du är med och formar dagen för våra äldre genom omvårdnad, socialt umgänge och stöd vid måltider och personlig hygien. Hos oss står aktiviteter i fokus - vi vill att våra äldre ska ha en aktiv, innehållsrik och glädjefylld tillvaro, och du spelar en viktig roll i det.
Du kommer även arbeta som fast omsorgskontakt, ha delegering och skriva social dokumentation.
Arbetstid och förmåner:
Du arbetar dag, kväll och varannan helg enligt schema - oftast 06.45-15, 07.15-15.30, 13.00-21.30 eller 14.00-22.00.
Vi tillämpar 37-timmars arbetsvecka för dag- och kvällspersonal.
Hos oss arbetar du tre av sex helger per schemaperiod - men om du vill ta fler pass, får du dessutom 1 000 kr extra per extra arbetad helg (upp till fyra tillfällen)!
2000kr har du i friskvårdsbidrag hos oss.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en plats i ett team som bryr sig.
Välkommen till Jonseredsgården - tillsammans gör vi skillnad, varje dag!Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du erfarenhet från arbete inom särskilt boende eller hemtjänst sedan tidigare ser vi det som meriterande. Har du tidigare arbetat med kvalitetsregister BPSD och Senior Alert ser vi det som ett plus. Du behöver ha en god datavana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
Vi letar efter dig som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Du har en stor samarbetsförmåga med ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du bidrar gärna till att utveckla verksamheten, gillar när det händer saker omkring dig och tar dig an nya utmaningar med stor nyfikenhet och flexibilitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt för tjänsten att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B2 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval och intervjuer.
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl.a. att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om vår kommun:
Rekryteringsprocessen
Arbete inom vård och omsorg kräver godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal urvalsfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
VOF, Äldreomsorg - SÄBO, Jonseredsgården Kontakt
Sandra Wictorin, HR-specialist rekrytering sandra.wictorin@partille.se 0313922002 Jobbnummer
9590690