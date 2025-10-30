Join our team in Boden Sweden as Skiftgående Supervisor/Arbetsledare
2025-10-30
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
SMS group är världsledande när det gäller framtidsinriktade teknologier och enastående service för metallindustrin. År 2024 genererade vårt team på över 13 500 anställda världen över en omsättning på mer än 4 miljarder euro. Vi tillämpar våra 150 års erfarenhet och vår digitala expertis för att kontinuerligt tillhandahålla branschen innovativa produkter och processer som sträcker sig bortom vår kärnverksamhet. Vi är den rätta partnern för utmanande projekt och stödjer våra kunder genom hela livscykeln för deras anläggningar och utrustning. Att bana vägen för en koldioxidneutral och hållbar metallindustri är vårt uttalade mål.
Beskrivning av rollen
Svenska:
Rollen erbjuder en unik möjlighet att vara en del av en spännande etableringsfas för SMS group i Boden. Det är ett utmanande och spännande arbete i en dynamisk och mångkulturell miljö.
Vi rekryterar nu ett antal arbetsledare till våra tre verkstäder Varmvalsveran och Kokill- och segmentverkstan:
Du kommer att ha ansvar för att underhållsarbetet genomförs på ett säkert sätt, med rätt kvalitet och i rätt tid. Du kommer att ha personalansvar för ett skiftlag som du leder genom att föregå med gott exempel under både proaktiva och reaktiva reparations- och underhållsrutiner. Ytterligare delar av jobbet är att säkra att SOP och SWP standarder efterlevs och förbättras.
English:
The role offers a unique opportunity to be part of an exciting establishment phase for SMS group in Boden. It is a challenging and exciting job in a dynamic and multicultural environment.
We are now recruiting a number of supervisors for our three workshops Hot Rolling Mill as well as Mold and segment workshop.
You will be responsible for ensuring that maintenance work is carried out safely, with the right quality and on time. You will have personnel responsibility for a shift team that you lead by setting a good example during both proactive and reactive repair and maintenance routines. Additional parts of the job are to ensure that SOP and SWP standards are complied with and improved.
Svenska:
Vi söker dig som har tidigare arbetserfarenhet från stål och metallindustrin, gärna från ledande befattning. Du trivs i ledarrollen och har en naturlig förmåga att skapa team och engagemang. Att organisera, planera, prioritera och delegera är naturliga färdigheter du besitter. Vi tror att du har goda kunskaper i Officepaketet och SAP/ERP systemet samt att du har god förmåga att utrycka dig på svenska och/eller engelska i tal och skrift.
English:
We are looking for someone who has previous work experience in the steel and metal industry, preferably in a management position. You thrive in a leadership role and have a natural ability to create teams and commitment. Organizing, planning, prioritizing and delegating are natural skills you possess. We believe that you have good knowledge of the Office package and the SAP/ERP system and that you have a good ability to express yourself in Swedish and/or English, both spoken and written.
Vilka är SMS group Nordic
Svenska:
Med SMS group hittar du internationella karriärmöjligheter. Våra värderingar ACT, SHARE, CARE, INNOVATE och SUCCEED har alltid varit en integrerad del av vårt arbete och är vad vi lovar våra kunder och anställda nu och i framtiden.
Låter detta som en intressant möjlighet? Välkommen till en arbetsplats där din utveckling är central och där vi tillsammans skapar morgondagens lösningar. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Då rekryterings teamet är internationellt önskar vi ditt CV och personliga brev på engelska.
English:
With SMS group you will find international career opportunities. Our values ACT, SHARE, CARE, INNOVATE and SUCCEED have always been an integral part of our work and are what we promise our customers and employees now and in the future.
Rekryteringsprocessen kommer att pågå under ansökningstiden varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 15 jan 2026.
Does this sound like an interesting opportunity? Welcome to a workplace where your development is central and where we together create tomorrow's solutions. We look forward to receiving your CV and personal letter in English!
The recruitment process will be ongoing during the application period. The position may be filled before the last day of application, 15 jan 2026.
