Johannisbergs ungdomshem söker lärare i musik.
SIS Ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Boden/Sävast och en i Kalix. Institutionens uppdrag är att vårda/utreda flickor och pojkar enligt LVU och LSU.
Skolan inom SiS styrs i stort sett av samma lagar- och förordningar som resten av skolvärlden och är mycket viktig för de omhändertagna ungdomarnas framtid. Därför satsar SiS i allmänhet och Johannisberg i synnerhet på att utveckla skolverksamheten.
Samtliga skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning enligt SiS timplan och icke-skolpliktiga ungdomar får undervisning enligt deras individuella studieplan. Institutionen har sju avdelningar, två avdelningar med 12 platser i Sävast och fem avdelningar med 32 platser i Kalix. Johannisberg har drygt 150 tillsvidareanställda inom olika yrkeskategorier.
För mer information se www.stat-inst.se.
Kvalifikationer:
Vi behöver komplettera/utöka vårt kollegium med en behörig musiklärare. Anställningsgraden är 100 %. Meriterande är även behörighet/kompetens inom ämnet bild för att komplettera nuvarande undervisning i ämnet.
Som person ska du vara flexibel och har bred social kompetens.
Vi ser också att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Därför sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet. Viktigt är god samarbetsförmåga med andra yrkesgrupper (behandlingsassistenter/pedagoger m.fl.) för att en helhet i behandlingen/utbildningen ska uppnås.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Musikundervisningen bedrivs på båda enheterna utifrån elevgruppernas behov. Undervisningen genomförs i mycket små grupper eller enskilt. Grupperna sätts ihop utifrån ungdomarnas individuella behov och förutsättning.
Johannisbergs ungdomshem behandlar och handhar de ungdomar som har det allra jobbigaste i Sverige. Enligt aktuell forskning är utbildning den viktigaste skyddsfaktorn för vår målgrupp. Som lärare hos oss har du tid för varje elev och stora möjligheter att planera och utforma lektionerna efter varje elevs individuella förutsättningar. All planering genomförs på dagtid, dvs ingen kvälls- eller helgarbete.
Är du nyfiken på tjänsten eller behöver mer information så är du mer än välkommen att besöka oss eller kontakta oss för att skaffa dig en ännu bättre bild av vår verksamhet.
Anställningens omfattning:
Anställningsform: Tills vidare.
Omfattning: 100 %
Tillträde: Höstterminen 2026
Övrigt: Semesteranställning
Vi intervjuar sökande löpande under ansökningsperioden.
Upplysningar:
Information om tjänsten och att arbeta på Johannisbergs ungdomshem (Säfeskolan & Grytnässkolan) lämnas av rektor Kjell Jonsson kjell.jonsson@stat-inst.se
010-4534819. Biträdande rektor/Specialpedagog Carola Johsund Carola.Johsund@stat-inst.se
0104534881. Fackliga företrädare Sven-Åke Andersson Sven-Ake.Andersson@stat-inst.se
0104534873.
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-03-22, märkt lärare, inkl. meritförteckning, under adress:
Om du blir vår framtida medarbetare så önskar jag dig även välkommen till ett väldigt viktigt, stimulerande och intressant arbete samt till ett kvalificerat lärarkollegium som arbetar tätt ihop. Ersättning
