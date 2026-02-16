Johannisbergs ungdomshem enhet Sävast söker specialpedagog/speciallärare.
Statens institutionsstyrelse / Speciallärarjobb / Boden Visa alla speciallärarjobb i Boden
2026-02-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Boden
, Kalix
, Vindeln
, Sollefteå
, Mark
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården). Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
SIS Ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Kalix och en i Boden/Sävast. I Kalix är uppdraget att verkställa sluten ungdomsvård för ungdomar i gymnasieåldern och i Boden/Sävast tvångsvård för ungdomar i grundskoleåldern. Läs mer på www.stat-inst.se
Skolan inom SiS styrs i stort sett av samma lagar- och förordningar som resten av skolvärlden och är mycket viktig för de omhändertagna ungdomarnas framtid. Därför satsar SiS i allmänhet och Johannisberg i synnerhet på att utveckla skolverksamheten. Skolan på Johannisberg är central i verksamheten och skola/utbildning räknas som den bästa skyddsfaktorn för ungdomarna. Säfeskolan undervisar på grundskolenivå.
Eleverna på Säfeskolan undervisas enligt ett fast schema. Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Som lärare har man både tid och möjlighet att möta eleverna där de är och ge den stöttning och hjälp de behöver.
Din roll som specialpedagog/speciallärare är att handleda/stötta lärarna på enheten i Sävast, ansvara för och skriva pedagogiska utredningar, delta och vara en aktiv part i möten med socialtjänsten samt avdelningarnas kollegiemöten m.m. I arbetet ansvarar man även för det s.k. SiSam-arbetet (Samverkan för obruten skolgång - SiS - Statens institutionsstyrelse) samt eleverna scheman. Viss undervisning kan förekomma. Arbetet kräver nära samarbete med Johannisbergs rektor (rektor för både enheten i Kalix och Sävast). Du har kollega med motsvarande roll på enheten i Kalix.
Om du har funderingar kring vår verksamhet och/eller förutsättningarna för ditt arbete som lärare kan du boka in ett besök hos oss eller kontakta oss via mail, telefon etc.Kvalifikationer
Vi söker en specialpedagog/speciallärare för administrativt och handledningsuppdrag på enheten i Sävast. Anställningsgraden är 100 %.
Utöver formell kompetens ska du vara flexibel och har bred social kompetens.
Vi ser också att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar och lärarkollegiet. Därför sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet. Viktigt är god samarbetsförmåga med andra yrkesgrupper för att en helhet i behandlingen/utbildningen ska uppnås.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Vi intervjuar sökande löpande under ansökningsperioden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-03-22
Som statligt anställd har du en rad förmåner. Läs om dessa här.
Kontakt/upplysningar
Information om tjänsten och att arbeta på Johannisbergs ungdomshem/Säfeskolan lämnas av rektor Kjell Jonsson kjell.jonsson@stat-inst.se
010-4534819. Biträdande rektor/Specialpedagog Carola Johsund Carola.Johsund@stat-inst.se
0104534881. Fackliga företrädare Sven-Åke Andersson Sven-Ake.Andersson@stat-inst.se
0104534873.
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-03-22, märkt lärare, inkl. meritförteckning, under adress:
Om du blir vår framtida medarbetare så önskar jag dig även välkommen till ett väldigt viktigt, stimulerande och intressant arbete samt till ett kvalificerat lärarkollegium som arbetar tätt ihop. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Rektor
Kjell Jonsson kjell.jonsson@stat-inst.se 0104534819 Jobbnummer
9744168