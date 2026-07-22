Johannisbergs ungdomshem enhet Sävast, söker lärare i svenska
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Grundskollärarjobb / Boden Visa alla grundskollärarjobb i Boden
2026-07-22
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården). Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
SIS Ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Kalix och en i Boden/Sävast. I Kalix är uppdraget att verkställa sluten ungdomsvård för ungdomar i gymnasieåldern och i Boden/Sävast tvångsvård för ungdomar i grundskoleåldern. Läs mer på http://www.stat-inst.se
Skolan inom SiS styrs i stort sett av samma lagar- och förordningar som resten av skolvärlden och är mycket viktig för de omhändertagna ungdomarnas framtid. Därför satsar SiS i allmänhet och Johannisberg i synnerhet på att utveckla skolverksamheten. Skolan på enheten i Sävast är central i verksamheten och skola/utbildning räknas som den högsta skyddsfaktorn för ungdomarna. I Sävast undervisar vi på grundskolenivå samt arbetar med att olika pedagogiska bedömningar. Säfeskolan har även daglig tillgång till specialpedagog, psykolog samt sjuksköterska. Vi samarbetar tätt med dessa yrkesgrupper samt med avdelningspersonal, utredningssekreterare och kvalitéchef m.fl. för att uppnå en helhet i behandlingen/arbetet.
Merparten av eleverna har anpassad studiegång som är anpassad efter elevens behov och förmåga. Vi bedriver ett kontinuerligt arbeta för att utöka studierna i både omfattning och kravnivå. Fokus är att lägga/skapa eller utveckla en skolidentitet som sedan ska ligga som grund när eleven återgår till studier i kommunal eller privat skola.
Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Som lärare har du både tid och möjlighet att möta eleverna där de är och ge den stöttning och hjälp de behöver. Arbetsmiljön för ungdomarna och lärarna präglas generellt av studiero. Det är viktigt för att eleverna ska lyckas i sina studier och för att lärarkollegiet ska ha en god arbetsmiljö. Din undervisning genomförs och din placering är på Säfeskolan i Sävast.
Om du har funderingar kring vår verksamhet och/eller förutsättningarna för ditt arbete som lärare kan du boka in ett besök hos oss eller kontakta oss för mer information under vecka 33 och 34. Kvalifikationer
Vi söker en grundskollärare i svenska för undervisning på grundskolenivå. Kompetens inom sva är meriterande. Anställningsgraden är 100 %.
Utöver formell kompetens ska du vara flexibel och har bred social kompetens.
Vi ser också att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Därför sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet. Viktigt är god samarbetsförmåga med andra yrkesgrupper för att en helhet i behandlingen/utbildningen ska uppnås.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Pga. semester m.m. påbörjas intervjuerna först vecka 33.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-08-23
Som statligt anställd har du en rad förmåner. Läs om dessa https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
eller på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Kontakt/upplysningar
Information om tjänsten och att arbeta på Johannisbergs ungdomshem/Grytnässkolan lämnas av rektor Kjell Jonsson kjell.jonsson@stat-inst.se
010-4534819. Biträdande rektor/Specialpedagog Carola Johsund Carola.Johsund@stat-inst.se
0104534881. Fackliga företrädare Sven-Åke Andersson SACO-s Sven-Ake.Andersson@stat-inst.se
0104534873.
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-08-23, märkt lärare, inkl. meritförteckning, under adress:
Om du blir vår framtida medarbetare så önskar jag dig även välkommen till ett väldigt viktigt, stimulerande och intressant arbete samt till ett kvalificerat lärarkollegium som arbetar tätt ihop.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
961 48 BODEN Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10009446