Johannes Husläkarmottagning söker legitimerad läkare
Vill du arbeta på en välfungerande och stabil vårdcentral? Vi söker nu en engagerad kollega som har ett genuint intresse för allmänmedicin för en tidsbegränsad tjänst.
Välkommen till oss på Johannes Husläkarmottagning!
Johannes Husläkarmottagningen är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), en regionsägd och lagom stor mottagning i Vasastan med cirka 10 000 nöjda patienter. Hos oss finns husläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, äldremottagning, integrerad barnavårdscentral samt även laboratorium i lokalerna. Vi har aktivt samarbete med lokalt rehab och har en egen rehabkoordinator.
Här finner du en stabil arbetsgrupp som värdesätter personligt bemötande, kontinuitet, helhetssyn och långsiktighet. Vi är en debattglad arbetsplats där allmänmedicinska frågor och arbetssätt diskuteras frekvent. Gemensamt tar vi oss an de svårigheter vi kan möta i arbetet. Tillsammans skapar vi arbetsglädje. Nu söker vi dig - en hängiven och driven läkare - till vårt team.
Arbetsuppgifter:
En vanlig dag som läkare på vår vårdcentral har du telefontider som bokas in av våra duktiga distriktssköterskor. Tidsbokade akuttider och planerade tider finns tillgängliga varje dag. Du jobbar även med videobesök och andra digitala kontakter. På mottagningen deltar du i utbildningen av studenter och andra utbildningsläkare. Alla bidrar vi aktivt under våra interna utbildningar. Du arbetar i team med din handledande husläkare och en distriktssköterska och samarbetar kring patienterna.
I uppdraget ingår handledning 1 timme per vecka med en utsedd handledare och övrig tid "öppen dörr" för handledning när du behöver.
Kvalifikationer:
Du är leg läkare, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har vana av att arbeta i journalsystemet TakeCare.
Erfarenhet av primärvård är meriterande.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, heltid. Tillträde i början av november till 31/3 2026. Arbetstid måndag-fredag.
Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är van att arbeta självständigt, har en mycket god samarbetsförmåga med övriga yrkesgrupper och använder ett flexibelt arbetssätt. Du arbetar med ett etiskt och medicinskt förhållningssätt samt känner ansvar för dina patienter och för verksamheten.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Anna Butén, 0812345027
Facklig företrädare SLSO:s Läkarförening: Gunilla Bergström, 072-4514355, Gunilla.bergstrom@regionstockholm.se
Övrig information:
För att motverka spridning av MRSA tillämpar SLSO friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
