Johannes Hedberggymnasiet söker lärare i två ämnen
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-03-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Helsingborg
, Bjuv
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige
Lärare i två ämnen på Johannes Hedberggymnasiet
Är du en engagerad lärare med hjärta för undervisning? Älskar du att inspirera och vara med när eleverna utvecklas och får nya insikter? På Johannes Hedberggymnasiet söker vi nu en passionerad gymnasielärare som vill vara med och göra en positiv skillnad i våra elevers liv. Vi letar efter dig som vill vara en del av vår skola med start höstterminen 2026.
Vi söker i första hand en lärare i idrott och hälsa i kombination med religionskunskap. Processen för tjänsterna inför hösten är i full gång och vi är därför också öppna för andra ämneskombinationer, såsom psykologi, sociologi, svenska och engelska.
Johannes Hedberggymnasiet är en del av Folkuniversitetet. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en stiftelse som är fri från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Johannes Hedberggymnasiet är en icke-vinstdrivande friskola i Helsingborg som har funnits sedan 1994. Idag har vi totalt ca 480 elever fördelade på samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Vi är ca 40 medarbetare i nya fräscha lokaler mitt i Helsingborg, några minuter från tågstationen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats där lärande alltid prioriteras med engagerade elever och personal som trivs i varandras sällskap.
Vår förväntan på dig
• Du är legitimerad gymnasielärare i dina ämnen eller håller på att bli det.
• Du har erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.
• Du är engagerad, flexibel och brinner för god undervisning.
• Du har tydligt elevfokus och drivs av att se ungdomar utvecklas.
• Du har god samarbetsförmåga
Inte minst så vill vi att du bidrar till vår Folkuniversitetsanda med entusiasm och positivt tänkande! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi letar efter en person till en tillsvidaretjänst på heltid (100%). Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde den 12 augusti eller vid överenskommelse.
Vi letar även efter en person till en tillsvidaretjänst på deltid (ca 50%). Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde den 12 augusti eller vid överenskommelse.
I tjänsten ingår i huvudsak undervisning i dina ämnen och mentorskap.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in den redan nu.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
För ytterligare information och frågor
Simon Lindh, rektor, simon.lindh@folkuniversitetet.se
, 042-385601.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV, personligt brev och lärarlegitimation via vårt rekryteringsverktyg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Rektor
Simon Lindh simon.lindh@folkuniversitetet.se +4642385601 Jobbnummer
9808527