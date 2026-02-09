Johannes Hedberggymnasiet söker lärare i svenska och engelska
Lärare i svenska och engelska på Johannes Hedberggymnasiet
Vi är i behov av en vikarie i ämnena svenska och engelska. Tjänsten är ett vikariat för föräldraledighet på 100% och sträcker sig från mars 2026 till mars 2027. Datumen kan justeras och tjänsten kan förlängas.
Johannes Hedberggymnasiet är en del av Folkuniversitetet. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en stiftelse som är fri från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Johannes Hedberggymnasiet är en icke-vinstdrivande friskola i Helsingborg som har funnits sedan 1994. Idag har vi totalt ca 480 elever fördelade på samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Vi är ca 40 medarbetare i nya fräscha lokaler mitt i Helsingborg, några minuter från tågstationen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade människor som trivs i varandras sällskap. I arbetet ingår att planera och bedriva undervisning enligt gällande läroplan, skoltidningen samt inom yrket förekommande arbetsuppgifter.
Vår förväntan på dig
• Du är legitimerad gymnasielärare i ämnena eller håller på att bli det.
• Du har erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.
• Du är engagerad, flexibel och brinner för god undervisning.
• Du har tydligt elevfokus och drivs av att se ungdomar utvecklas.
• Du har god samarbetsförmåga
Inte minst så vill vi att du bidrar till vår Folkuniversitetsanda med entusiasm och positivt tänkande! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
23 mars 2026 till 19 mars 2027.
Tjänsten är ett vikariat för föräldraledighet på 100% och sträcker sig från den 23 mars 2026 till 19 mars 2027 eller vid överenskommelse.
I tjänsten ingår i huvudsak undervisning i ämnena svenska, engelska och mentorskap.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in den redan nu.
För ytterligare information och frågor
Simon Lindh, rektor, simon.lindh@folkuniversitetet.se, 042-385601.
Välkommen med din ansökan i form av CV, personligt brev och lärarlegitimation via vårt rekryteringsverktyg.
