Jobwise söker lagermedarbetare med truckkort AB

Om rollen
Är du erfaren inom lager och truckkörning, gillar högt tempo och vill jobba i ett företag som satsar framåt? Nu söker vi på Jobwise en engagerad lagermedarbetare till Sätra, Stockholm för ett uppdrag under några månader med möjlighet till förlängning.
Vår Kund
Vår kund har ett starkt logistik- och lagerfokus för att leverera snabba och effektiva lösningar till sina kunder och är mitt i en spännande utveckling med automatiserade lagerlösningar som AutoStore i Sätra.

Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos vår kund ingår du i teamet på lager och arbetar med:

Godsmottagning och hantering av inkommande varor

Lagerarbete och plock/pack i AutoStore-systemet

Truckkörning (motvikt) i dagliga arbetsuppgifter

Samarbete i team för att hålla högt tempo och leveranskvalitet

Vi söker dig som har
Intresse att utveckla dig själv och din omgivning

Nyfikenheten att prova nya saker

Truckkort A-B

Erfarenhet av truckkörning med motvikt

Tidigare erfarenhet av lagerarbete

Flexibilitet i arbetstider och god samarbetsförmåga

Körkort och tillgång till egen bil är meriterande, men inget krav.

Arbetstider
Du arbetar i en rullande tvåveckorsvecka enligt schema: Vecka 1: * Mån-tors: 06:15-15:30 * Fredag: 06:15-13:15 Vecka 2: * Mån-tors: 09:45-18:30 * Fredag: 10:30-17:30 Daglig lunchrast: 45 min.
Fördelar med uppdraget
Arbeta i ett väletablerat företag med gott renommé Insyn i moderna lagerlösningar och automation Möjlighet till förlängning efter perioden Du blir anställd via Jobwise, med stöd och trygghet genom hela uppdraget
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.

