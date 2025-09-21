Jobryan Bygg AB söker erfaren VVS-montör/rörmokare

Jobryan Bygg AB / VVS-jobb / Stockholm
2025-09-21


Jobryan Bygg AB söker en erfaren och noggrann VVS-montör/rörmokare som vill bli en del av vårt team. Arbetet består av installation och service av vatten-, värme- och sanitetsanläggningar, främst i samband med renoveringar av badrum, kök och andra byggprojekt.

Publiceringsdatum
2025-09-21

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som VVS-montör/rörmokare.

Kunskap inom installation, reparation och felsökning av VVS-system.

VVS-certifikat är meriterande.

Språkkunskaper i svenska eller engelska (båda är meriterande).

Förmåga att arbeta självständigt och i team.

Ansvarskänsla, noggrannhet och punktlighet.

B-körkort är en fördel.

Vi erbjuder:
Provanställning under några månader.

Möjlighet till tillsvidareanställning vid goda prestationer.

Lön enligt avtal och erfarenhet (fast månadslön, veckolön eller timlön - med möjlighet till rörlig del).

Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@jobryan.se och ange "VVS-montör/Rörmokare" i ämnesraden.

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@jobryan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobryan Bygg AB (org.nr 559060-9771), http://www.jobryan.se
Slätbacksvägen 17, bv (visa karta)
120 51  ÅRSTA

Arbetsplats
Kontoret

Kontakt
Projekladare
Armen Petrosyan
ap@jobryan.se

Jobbnummer
9518825

