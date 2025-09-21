Jobryan Bygg AB söker erfaren VVS-montör/rörmokare
2025-09-21
Jobryan Bygg AB söker en erfaren och noggrann VVS-montör/rörmokare som vill bli en del av vårt team. Arbetet består av installation och service av vatten-, värme- och sanitetsanläggningar, främst i samband med renoveringar av badrum, kök och andra byggprojekt.Publiceringsdatum2025-09-21Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som VVS-montör/rörmokare.
Kunskap inom installation, reparation och felsökning av VVS-system.
VVS-certifikat är meriterande.
Språkkunskaper i svenska eller engelska (båda är meriterande).
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Ansvarskänsla, noggrannhet och punktlighet.
B-körkort är en fördel.
Vi erbjuder:
Provanställning under några månader.
Möjlighet till tillsvidareanställning vid goda prestationer.
Lön enligt avtal och erfarenhet (fast månadslön, veckolön eller timlön - med möjlighet till rörlig del).
Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter inom företaget.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@jobryan.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@jobryan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobryan Bygg AB
(org.nr 559060-9771), http://www.jobryan.se
120 51 ÅRSTA Arbetsplats
Kontoret Kontakt
Projekladare
Armen Petrosyan ap@jobryan.se Jobbnummer
9518825