Jobbmöjlighet inom nostro till Handelsbanken!
Professionals Nord Stockholm AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-12-05
Vill du arbeta i en affärskritisk funktion på en av Sveriges största banker? På Handelsbanken får du en roll där struktur, analys och problemlösning står i centrum. Här blir du en del av ett team som säkerställer bankens likviditet och kvalitet i våra transaktioner i utländsk valuta - ett arbete som är avgörande för den dagliga driften.
Information om företaget
Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med ett starkt internationellt nätverk. Banken kännetecknas av långsiktighet, stabilitet och ett kundnära arbetssätt där kvalitet och ansvarstagande är centralt. Avdelningen Accounts & Liquidity arbetar med bankens likviditet, konton och avstämningar - en funktion som kräver noggrannhet, analysförmåga och god samarbetsförmåga.
Information om tjänsten
Detta är ett omgående behov och tjänsten startar så snart som möjligt.
Professionals Nord söker i samarbete med Handelsbanken en medarbetare till Handelsbankens team med fokus på nostroavstämning och positionshantering i utländsk valuta.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Handelsbanken under uppdragstiden.
Du erbjuds
• En central roll i en affärskritisk del av banken
• Ett analytiskt och varierat arbete med internationell prägel
• Stort stöd från erfarna kollegor
Rollen innebär operativt ansvar för bankens egna konton i utländsk valuta och kontakt med interna grupper och externa banker. Du arbetar bl.a. med:
• Avstämning av interna konton mot externa motparter (nostro)
• Säkerställa att rätt likviditet finns där det behövs
• Hantera räntor, kostnader samt öppning/stängning av konton
• Utreda avvikelser vid differenser, saknade transaktioner eller felbokningar
• Förbereda och testa system, reservrutiner och kontinuitetsplaner
• Kommunikation med interna backofficegrupper, treasury och ekonomi samt externa banker via mejl, chatt, telefon och SWIFT
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av nostroavstämning eller liknande finansiell avstämning
• Har erfarenhet av IntelliMatch eller liknande system
• Har god förståelse för SWIFT och internationella betalningsflöden
• Kommunicerar mycket väl på svenska och engelska
• Är strukturerad, lösningsorienterad och analytisk Dina personliga egenskaper
Vi tror att du trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta metodiskt. Du är noggrann, nyfiken och har lätt för att sätta dig in i komplexa flöden. Din förmåga att samarbeta och kommunicera är viktig då rollen innebär täta kontakter både internt och externt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
ÖVRIGT: Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat
