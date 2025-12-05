Jobbmöjlighet inom clearing till Handelsbanken!
Vill du arbeta i en säkerhetsklassad och affärskritisk funktion där du har direkt påverkan på bankens dagliga likviditet? Hos Handelsbanken får du en analytisk roll där noggrannhet, ansvar och problemlösning står i centrum. Detta är en möjlighet för dig som vill utvecklas inom likviditetsflöden, clearing och finansiella processer.
Information om företaget
Handelsbanken är en av Nordens mest respekterade banker, känd för stabilitet och hög kvalitet i sina processer. Avdelningen Accounts & Liquidity har ansvar för bankens likviditet i svenska kronor och arbetet sker i nära kontakt med Riksbanken, clearinghus och interna specialistgrupper.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Handelsbanken en medarbetare till Handelsbankens team. Detta är ett omgående behov där start av tjänsten sker så snabbt som möjligt.
Du anställs av Professionals Nord och arbetar som konsult hos banken under uppdragstiden.
Alla frågor hänvisas till info@pn.se
.
Du erbjuds
En roll med stor påverkan på bankens dagliga betalningsflöden
Avancerad användning av Excel och stora möjligheter att utveckla din analytiska kompetens
En stabil och professionell arbetsmiljö
Möjlighet att snabbt lära sig mycket av ett engagerat team
Rollen innebär att du säkerställer att banken har rätt likviditet i SEK för att kunna genomföra betalningar och clearingsflöden. Du arbetar bl.a. med:
Övervakning och administration av likviditet via Riksbanken
Fördela likvider så att betalningar kan clearas i olika system
Avstämning av bokföring mot faktisk rörelse och utreda avvikelser
Avancerad hantering av Excel för analys och rapportering
Vissa uppgifter inom relationsgruppen för utländska bankers cash clearing
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial examen inom ekonomi
Har tidigare arbetslivserfarenhet inom betalningar
Innehar goda kunskaper i excel
Har stark analytisk förmåga och god systemvana
Kommunicerar tydligt på svenska och engelska
Trivs med ansvar och noggrant arbete i kritiska processer
Det är även meriterande om du sedan tidigare har bank-erfarenhet. Har du även kunskap om likviditetsflöden, clearing eller RIX, och/eller har kunskaper i vba-programmering är detta en fördel. Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är noggrann, självgående och trygg i att hantera komplexa flöden. Du har lätt att samarbeta och är van att arbeta metodiskt, även när tempot är högt och uppgifterna är affärskritiska.
Med rätt inställning och nyfikenhet kommer du snabbt få mycket kunskap av ett engagerat och kunnigt team.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
ÖVRIGT: Tjänsten är säkerhetsklassad. Bakgrundskontroll kommer att genomföras.
