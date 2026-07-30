Jobbmatchande student sökes till Stockholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-30
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Är du en student med flexibelt schema som söker ett utvecklande och samhällsviktigt extrajobb? Brinner du för att matcha individer ut på arbetsmarknaden? Då är jobbmatchare hos StudentConsulting något för dig!
Vi på StudentConsulting i Stockholm söker nu en engagerad jobbmatchare som vill arbeta extra vid sidan av sina studier och bidra till att hjälpa människor vidare till arbete eller utbildning.
I rollen kommer du att coacha, vägleda och matcha arbetssökande genom individuella samtal, workshops och andra arbetsmarknadsfrämjande insatser. Arbetet präglas av ett tydligt resultatfokus, där målet är att stötta deltagarna genom hela jobbsökningsprocessen och skapa bästa möjliga förutsättningar för att de ska nå sysselsättning eller påbörja studier. Rollen innefattar även administrativa arbetsuppgifter samt visst uppsökande arbete. Vid behov kommer du även att stötta verksamheten med arbetsuppgifter inom rekrytering och personaladministration.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag mellan kl. 08.00 och 17.00. Eftersom tjänsten innebär en del fasta bemanningstider ser vi gärna att du studerar på distans, skriver examensarbete eller på annat sätt har ett flexibelt studieschema.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara social, förtroendeingivande och ha lätt för att skapa goda relationer med människor i olika situationer. Du arbetar självständigt, tar stort eget ansvar och har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Du motiveras av att stötta andra i deras utveckling och har ett genuint engagemang för att hjälpa människor att nå sina mål.
DETTA SÖKER VI
KRAV för att vara aktuell för tjänsten:
• Är studerande på högskola eller universitet (minst 50%) och har MINST 6 månader kvar av dina studier. Du kan tillhandahålla intyg som visar på nuvarande studier, tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare genomförda studier.
• Kan arbeta minst 16 timmar per vecka.
• Kan arbeta på plats 2-3 dagar i veckan på vårat kontor i centrala Stockholm
• Att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Uppfyller antingen alternativt 1 eller 2:
1.
• Har läst minst 180 högskolepoäng på högskolenivå (120 poäng enligt tidigare system) inom: arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapi eller inom ramen för socionomutbildningen, alternativt annat relevant område.
• SAMT minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom valfritt område.
2.
• Har läst minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
• SAMT minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något/några av följande yrken eller arbetsuppgifter som nämns nedan:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete for arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupppsykologi.
• Karriarvägledning.
Meriterande:
• Du bör ha god datorvana
• Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med coachning, mentorskap, vägledning och/eller rekrytering och bemanning.
• Som person är du noggrann, flexibel, kreativ och duktig i samtalet med andra människor. Du gillar ett högt tempo och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är duktig på att inspirera och motivera andra, samt är hjälpsam och trygg i dig själv. Du värdesätter olikheter hos människor och har stor förståelse för den påverkan som olikheterna kan ge upphov till. Det är meriterande om du har kunskap i fler språk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, engagemang och samarbetsförmåga är av stor betydelse.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen in med din ansökan, intervjuer och urval sker löpande! Förväntad uppstart enligt överenskommelse, där vi har möjlighet att ta emot rätt person omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sveavägen 151 (visa karta
)
112 31 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg sthlm.vikariehantering@studentconsulting.com Jobbnummer
10016131