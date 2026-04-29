Jobbmäklare till arbetsmarknad och vuxenutbildning
Göteborgs kommun / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-29
Arbetsmarknad och vuxenutbildning har i uppdrag att stötta arbetssökande till jobb eller studier. Vi söker nu en engagerad jobbmäklare till vårt team.
Som jobbmäklare arbetar du mot målet att deltagarna ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Deltagarna ges stöd både individuellt och i grupp genom coachning, studie- och yrkesvägledning, matchning mot arbete, praktik och kompetenshöjande utbildningar. Du kommer att arbeta i nära samverkan med arbetsmarknadskonsulenter, övriga jobbmäklare, arbetsförmedlare och andra professioner.
I rollen som jobbmäklare skapar du kontakt och professionella relationer med arbetsgivare som är i behov av att anställa eller som kan erbjuda insatser, såsom praktik, som kan stärka våra deltagare på deras väg mot anställning. Du är behjälplig i olika rekryteringsprocesser mot såväl arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden som rekryteringar till olika arbetsmarkandsanställningar. Du jobbar nära deltagarna och i nära dialog med våra verksamheter samt leverantörer för att skapa bästa förutsättningar för ett lyckat matchningsarbete. Utöver detta bidrar du till att förbereda deltagarna i kontakten med arbetsgivare.
Uppdraget som jobbmäklare kan innebära arbete på Brogatan, kompetenscenter samt andra verksamheter runtom staden där vår målgrupp finns.
Tjänsten är tidsbegränsad till och med december 2026.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du ha och en eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta inom arbetsmarknadsområdet och besitter en bred och god kunskap om företag och olika branscher.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller har tidigare erfarenhet inom arbetsförmedlingsarbete och arbetsmarknadsinsatser. Vidareutbildning i samtalsmetodik, exempelvis coachning, är också meriterande.
För att lyckas i denna roll behöver du ha ett professionellt förhållningssätt och vi tror att du är en respektfull och positiv person som alltid strävar efter att ge de du möter bästa möjliga stöd. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt vid förändringar och ser möjligheter i dessa. Du arbetar effektivt tillsammans med andra genom att lyssna, visa intresse och respekt. Du förstår vikten av det gemensamma uppdraget och arbetar för att uppnå de bästa resultaten tillsammans med dina kollegor. Vidare är det viktigt att du är en tydlig och effektiv kommunikatör som har förmågan att få gehör för dina tankar och idéer. Övrig information
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om oss
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Kontakt
Lisa Sandqvist, Akademikerförbundet SSR Jobbnummer
9883243