Jobbet som tar dig till nästa nivå i livet - Stockholm
FB Supportteam AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jobba med oss - Lär dig försäljning och skapa vänner för livet!En arbetsplats är bara en bra arbetsplats när du varje dag känner att du faktiskt vill gå till jobbet!
Det är exakt så du kommer känna på Västkustbolaget.
Vi söker dig som är:
Social (eller vill bli det)
Nyfiken på försäljning, människor och att utmana dig själv
Öppen för att lära dig nya saker
Och dig som:
Ser livet som fullt av möjligheter (eller vill lära dig att göra det)
Inte är rädd för att misslyckas ibland - för du reser dig snabbt igen
Vet att utveckling börjar utanför din komfortzon
Vad gör vi?
Vi är en koncern med 10 dotterföretag och 100+ anställda. Vi jobbar med försäljning av riktigt bra grejer - inom säkerhet och trygghet där vi hjälper privatpersoner och företag. I jobbet kontaktar du dagligen nya människor och skapar magi via telefonförsäljning. Du får utbildning från dag 1, stöttning från teamet och chansen att tjäna mer än bara erfarenhet.
Vad du får: Unga, drivna kollegor & en chef som faktiskt lyssnar Fast lön + grymma provisioner Ett kontor du vill hänga på även efter jobbet Tillgång till gym och rabatterad lunch varje dag Tävlingar, after works och utvecklingsmöjligheter Fri tillgång till Sveriges främsta utbildare via Framgångsakademin Möjligheten att jobba utomlands (!)
Ingen erfarenhet? Inga problem.Vi lär dig allt. Det viktiga är att du dyker upp, vågar testa och vill något.
Plats: Nordic Forum Kista, Stockholm Heltid
Är du redo att gå från "vanligt jobb" till riktigt kul jobb?
Sök idag så berättar vi mer! Eller skicka ett DM till oss på Instagram: [@vkb.sales]
Detta är ett heltidsjobb.
FB Supportteam AB (org.nr 559049-3747), https://vendosales.se
Västkustbolaget
