Jobbcoach & Handledare - Hjälp människor hitta sin väg framåt!
ABF Göteborg Vuxenutbildning AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2025-08-25
Är du en engagerad coach som brinner för att stötta människor på deras väg mot jobb eller utbildning? Vill du vara en del av ett team där du får möjlighet att göra verklig skillnad? Då kan denna tjänst vara perfekt för dig!
Om rollen
I denna roll kombinerar du uppdrag som jobbcoach och handledare, där du arbetar med att vägleda arbetssökande inom ABF Jobbs uppdrag för Arbetsförmedlingen, Rusta och matcha. Med stöd av våra metoder och rutiner hjälper du deltagarna att snabbt komma ut i arbetslivet eller vidare till studier.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Individuella coachande samtal för att stötta deltagare i deras jobbsökande.
Hjälp med att skriva CV och personliga brev som sticker ut.
Hålla seminarier och gruppaktiviteter som inspirerar och motiverar.
Anordna studiebesök och skapa kontakter med arbetsgivare.
Administrativa uppgifter och rapportering till Arbetsförmedlingen.
Utöver detta kan du även komma att arbeta med TSL-uppdrag, där du coachar personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Här hjälper du dem att hitta nya jobb genom individanpassat stöd och kontakt med arbetsgivare. Rollen innebär en del resor inom länet och kan även innefatta arbete inom andra projekt.
Är du den vi söker?
Vi tror att du är en strukturerad och organiserad person med förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Dessutom delar du våra värderingar om respekt för alla människors lika värde och brinner för att hjälpa människor på deras väg framåt.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande från YH) inom exempelvis personalarbete, beteendevetenskap, psykologi, pedagogik eller liknande, samt minst två års relevant arbetslivserfarenhet de senaste fem åren.
Eller:
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå samt minst tre års arbetslivserfarenhet inom exempelvis rekrytering, studie- och yrkesvägledning eller karriärvägledning under de senaste fem åren.
Vi ser även att du har:
Mycket goda datakunskaper och administrativ förmåga.
Erfarenhet av att arbeta i jobbsökardatabaser och administrativa system.
Goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från KROM- eller STOM-uppdrag.
B-körkort och tillgång till bil.
Ytterligare språkkunskaper.
Kunskap i sociala medier och digitala verktyg som LinkedIn och Facebook.
Vad vi erbjuder
Ett fritt och självständigt arbete med placeringsort i Stockholm.
50-60% provanställning, med möjlighet till utökad omfattning om uppdraget växer.
Kollektivavtal genom Almega i samarbete med Sveriges Lärare och Vision.
Ansök redan idag! Vi ser fram emot att läsa din ansökan senast 5 september 2025. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi kan komma att begära utdrag från belastningsregistret om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Välkommen till ABF Jobb - tillsammans hjälper vi människor att hitta nya möjligheter!
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Inom ABF jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Skåne, Värmland, Fyrbodal och på Gotland. Vi bedriver även distansutbildning i flera kommuner från norr till söder. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Abf Göteborg Vuxenutbildning AB
(org.nr 556454-1380), http://www.abfvux.se Arbetsplats
ABF Vux Kontakt
Verksamhetsansvarig
Natalia Bulun natalia.bulun@abfvux.se 0702-241560 Jobbnummer
9472984