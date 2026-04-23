Jobbcoach nyanlända till Jobbfabriken, Solna stad
Solna kommun / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-04-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du göra en insats för att andra människor ska utvecklas och nå självständighet? Tycker du det är viktigt och möjligt för alla att hitta sin plats och sin framtid i vårt samhälle? Nu ska vi utöka vårt team med ytterligare en jobbcoach, är du vår nästa medarbetare?Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Solna stad arbetar utifrån Solnamodellen där individens och näringslivets behov vävs samman. Inom avdelningen för arbetsmarknad och näringsliv arbetar vi tätt tillsammans och söker ständigt nya vägar för att fler solnabor ska få ett arbete och därmed kunna leva ett självständigt liv. Tjänsten är placerad på Jobbfabriken på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid och du arbetar med nyanlända unga och vuxna personer. Du kommer i ditt uppdrag vara rörlig över hela staden och arbeta bland annat från Solna stadshus och biblioteket i Solna centrum.
Arbetsmarknads- och näringslivsavdelningen ansvarar för att förbereda människor för arbete och studier samt för att utveckla företagsklimatet i staden i samverkan med näringslivet. Avdelningen består av totalt ett trettiotal medarbetare som jobbar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor samt vuxenutbildning.
Vi söker nu en jobbcoach till vårt viktiga arbete med nyanlända i Solna. Vi söker dig som är bekväm med att knyta många kontakter, med näringsliv, tjänstepersoner inom kommunen, föreningar, nyanlända med flera.
Vårt erbjudande
En tjänst inom en modern kommunal verksamhet i en stark tillväxtkommun.
En trevlig arbetsgrupp med engagerade medarbetare som har ständiga förbättringar av verksamheten i fokus.
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till Solna stads utveckling.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Möjlighet att göra skillnad för nyanländas framtid i Solna.
Vad innebär arbetet?
Som jobbcoach kommer du att leda olika workshops kring arbetsmarknaden och hur man kommer in och hittar rätt där. Du kommer också att arbeta med att hitta arbetsplatser och praktikplatser utifrån de nyanländas behov. Du behöver kunna motivera, vägleda och stödja nyanlända och deras väg in på arbetsmarknaden.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att
samverka, knyta nya kontakter och vårda befintliga relationer, både internt och externt
samarbeta med kollegor inom arbetsmarknads- och näringslivsavdelningen
samarbeta med Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och andra av stadens förvaltningar.
Andra exempel på arbetsuppgifter är att
anordna aktiviteter kring att söka jobb, hur gör man, hur ser arbetsmarknaden ut och vad förväntas av mig i arbetslivet.
samordna studiebesök till olika företag för att väcka nyfikenhet och öka kännedom om olika arbetsplatser och branscher bland de nyanlända
göra företagsbesök och bygga upp ett nätverk i Solna
vara en brygga mellan näringslivet, Solna stads förvaltningar och den nyanlände för att främja en smidig process för alla inblandade parter med fokus på individen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
högskoleutbildning inom det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området
erfarenhet av jobbcoaching och förvärvande av praktikplatser och arbetsplatser
erfarenhet av att ha arbetat med nyanlända som målgrupp.
Vi ser det som meriterande om du har
god kunskap om arbetsmarknadsfrågor
ett etablerat kontaktnät inom näringslivet
erfarenhet av att hålla workshops kring arbetsmarknaden och hur man söker jobb.
För att trivas i rollen är du van att arbeta både i team och självständigt och du driver ditt arbete framåt, stämmer av och tar relevanta kontakter. Du har en god förmåga att inspirera, skapa tillit och motivera din omgivning och att skapa förtroendeingivande relationer med de du möter på ett pedagogiskt sätt.
Du stimuleras av att arbeta lösningsfokuserat i en resultatorienterad organisation. Vidare ser vi att du är en ödmjuk och innovativ person eftersom rollen kräver kreativitet och lyhördhet för de nyanländas förutsättningar och utmaningar. Du anser att alla människor är en tillgång och en resurs för samhället. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en visstidsanställning längst till och med den 31/12 2026 på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vid frågor hör gärna av dig till Lotten Jonsson, lotten.jonsson@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 3 maj 2026. När du ansöker kommer du få besvara ett antal frågor som ligger till grund för urvalet. Urvalet sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi ser fram emot din ansökan! Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
Arbetsgivare Solna kommun (org.nr 212000-0183)
Stadshusgången 2
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid Kontakt
Lotten Jonsson lotten.jonsson@solna.se Jobbnummer
9870933