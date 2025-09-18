Jobbat i IT support och vill ta nästa steg?
2025-09-18
Är du en erfaren NOC-tekniker eller tidigare jobbat i en IT support, med ett brinnande intresse för att hantera stora incidenter? Vill du arbeta i en dynamisk och internationell miljö där du får möjlighet att utvecklas och ta ansvar? Vår kund som är ett mediaföretag söker nu en engagerad NOC-tekniker för en varierande roll med skiftarbete. Här får du chansen att arbeta med avancerade IT-system och vara en nyckelspelare i företagets globala IT-krishantering.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en internationell mediegrupp med ca 3.000 anställda i Europa. Med en målsättning att vara globalt ledande erbjuder vår kund högkvalitativa lösningar genom sina Digitala Mediehus. Det svenska kontoret, beläget i fina lokaler i centrala Stockholm, har ca. 1200 anställda. Med mediekanaler som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni når vår kund ut till halva Sveriges befolkning dagligen. Den interna IT-avdelningen "Media IT" där NOC ingår har idag globala åtaganden för hela koncernen.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som NOC-tekniker arbetar du med drift och övervakning av IT-system för interna kunder, både i Sverige och globalt. Du kommer att leda inledningsdelen av den operativa IT-krishanteringen. När du utvecklas vidare kommer du också driva mindre projekt för NOC:s räkning, ta emot eller förbättra dokumentation, och kravställa gentemot interna systemägare. Du kommer även få agera 2nd line support på ärenden som eskaleras från servicedesk. Rollen är mycket varierande och passar dig som vill arbeta brett och lära dig mycket om många olika IT-discipliner, särskilt med klurig problemlösning, sysadmin, opsdev-inriktning.
Arbetspassen skiftar mellan dag, kväll och natt där du arbetar sju dagar följt av sju dagar ledigt. Arbetspassen kan se ut som följande: 7 x 06:00-15:30, 7 x fripass, 7 x 21:00-06:30, 7 x fripass, 7 x 13:00-22:00, 7 x fripass.
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare erfarenhet av arbete i Servicedesk eller teknisk support.
• Kännedom om ITIL och arbete med incident management.
• Arbetat med ärendehanteringssystem som Jira, ServiceNow eller motsvarande.
• Mycket god kunskap i svenska och engelska i både tal och skrif.
För att ansöka till denna tjänst krävs svenskt medborgarskap och att du genomgår en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av övervakningssystem som t.ex. Prometheus, Grafana, Zabbix eller liknande.
• Arbetat med virtualiseringslösningar, t.ex. VMware, KVM, eller motsvarande.
• Grundläggande kunskaper i Linux, där du känner dig bekväm med att Navigera i Linux-filsystemet.
Vi söker dig som trivs i att arbeta brett inom IT och har viljan att lära dig nya saker. Då du vid incidenter kommer att leda den operativa IT-krishanteringen för en global koncern ser vi att du är självgående och ansvarstagande. Rollen innebär mycket kundkontakt vilket gör att vi ser att du är serviceinriktad och har lätt för att förstå kundens behov ur ett helhetsperspektiv. Vidare ser vi att du är lösningsorienterad, har en god problemlösningsförmåga och tar initiativ till förbättring av processer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
