Jobbannons: Speedy Phone Fix i Lund söker mobiltekniker.
2025-09-22
Plats: Nova Lund Köpcentrum, Lund
Tjänst: Mobiltekniker (heltid)
Om företaget
Speedy Phone Fix är en ledande aktör inom mobilreparationer och försäljning av begagnade enheter, inklusive mobiltelefoner, surfplattor och MacBooks. Vårt mål är att erbjuda snabb, pålitlig och högkvalitativ service samtidigt som vi värnar om miljön genom att återvinna och återanvända elektronik på ett hållbart sätt. Vi söker nu en driven och tekniskt kunnig mobiltekniker till vårt team på Nova Lund Köpcentrum.Om tjänsten
Som mobiltekniker hos oss kommer du att arbeta med att reparera mobiltelefoner, surfplattor och MacBooks. Du kommer att vara en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas inom mobilteknik och kundservice. Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och har ett stort tekniskt intresse. Tidigare erfarenhet av reparationer är meriterande, men vi erbjuder även utbildning på plats.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och pålitlig
Har goda kommunikativa färdigheter och ett starkt kundfokus
Har ett intresse för teknik och elektronik, eller erfarenhet av försäljning
Är flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljö
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete (meriterande men inte krav)
Vi erbjuder:
En stimulerande och kreativ arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet till personlig och professionell utveckling, samt utbildning inom mobilteknik
Flexibla arbetstider och goda arbetsvillkor
Ett jobb i ett företag som aktivt arbetar för hållbarhet och miljövänliga lösningar
Så här ansöker du:
Skicka din ansökan och CV till jobb@speedyphonefix.se
. Märk ansökan med "mobiltekniker".
Sista dag att ansöka är 31 december 2025
Vi ser fram emot din ansökan och att kanske välkomna dig som en del av vårt engagerade team på Speedy Phone Fix i Lund!
Tack för ditt intresse - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
