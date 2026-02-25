Jobbannons: Betongarbetare och Armerare
HR Resursen på västkusten AB / Betongarbetarjobb / Göteborg Visa alla betongarbetarjobb i Göteborg
2026-02-25
Vi söker erfarna betongarbetare och formsnickare!
Är du en noggrann och engagerad yrkesperson som brinner för kvalitet och lagarbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker betongarbetare med yrkesbevis som vill bli en del av vårt professionella team. Du tar ansvar för att leverera arbete av hög kvalitet och bidrar till att varje projekt genomförs på bästa sätt.
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarsfull och har en stark arbetsmoral
Har god samarbetsförmåga
Innehar körkort B
Meriterande om du även har:
Heta arbeten
Fallskydd
Mobila arbetsplattformar
Säkra lyft
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö i ett dynamiskt team
Möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt längs västkustenPubliceringsdatum2026-02-25Så ansöker du
Skicka din ansökan redan idag!
Maila ditt CV till: Isabelle.wingard@hr-resursen.com
Ange "Betongarbetare" i ämnesraden.
Vi behandlar ansökningar löpande och rekryterar så snart vi hittar rätt personer.
Välkommen att bli en del av vårt framgångsrika team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: isabelle.wingard@hr-resursen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Resursen på västkusten AB
(org.nr 559400-1413)
417 67 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabelle Wingård isabelle.wingard@hr-resursen.com 0703677544 Jobbnummer
9762119