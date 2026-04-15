Jobba vaken natt som personlig assistent till liten pojke
Nu söker vi en trygg, lugn och stabil personlig assistent till vår lila kille på 4 år. Har du erfarenhet av omvårdnadsarbete eller arbete med barn? Då kanske det är just dig vi söker! Nu har du möjlighet att få följa vår lilla medlems utveckling och bidra till trygghet i hans liv - skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vår uppdragsgivare bor tillsammans med sin familj på en gård strax utanför Jönköping vilket innebär att du kommer att vara omgiven av djur och natur. Killen sondmatas samt har tracheostomi vilket gör att han har ett behov av ständig övervakning och där du blir en trygg person som kan bidra till stimulans och lek.
Vad krävs
Vi söker dig som är ansvarstagande och som har en stor omvårdnadskänsla. Du förstår hur det är att jobba med ett litet barn i en familj och det samspel som krävs. Du behöver vara lyhörd för att kunna läsa och känna av när du ska stå tillbaka och när du behöver kliva fram. Du har erfarenhet av arbete med tracheostomi eller arbete med barn. Störst vikt kommer dock läggas vid dina personliga egenskaper och att du kan samspela med killen och hans familj.
För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift, att du är rökfri och inte allergisk mot pälsdjur. Du har körkort och tillgång till bil då det inte går någon kollektivtrafik till familjens hem.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Vaken natt ca 15h/v
Timvikare vid behov och under semesterperioden 2026
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse
Du får introduktion och bredvidgång av erfaren personal
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Josefina Stein på mail: josefina.stein@kooperativetolja.se
Din ansökan vill vi ha omgående då urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För
556 34 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet olja Kontakt
Josefina Stein josefina.stein@kooperativetolja.se
