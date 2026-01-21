Jobba vaken natt som personlig assistent hos ung kvinna med ALS i Jönköping
2026-01-21
Vill du göra skillnad på riktigt?
Vi söker personliga assistenter till en ung kvinna med ALS i Jönköping.
Är du en lugn, trygg och inkännande person med hjärtat på rätt ställe? Vill du ha ett jobb där du varje dag gör skillnad för någon annan, på riktigt? Då kan det vara dig vi söker.
Om uppdraget
Vår uppdragsgivare är en ung kvinna som lever med ALS. Hon bor i en villa i Jönköping tillsammans med sin man och lever ett liv som kretsar kring närhet, värdighet och att ta tillvara på vardagen.
Hon har tidigare levt ett aktivt liv fyllt av bland annat klättring, resor och äventyr och även om kroppen idag sätter gränser, finns hennes livsglädje och starka vilja kvar. Hon uppskattar relationer och små guldkorn i vardagen och värdesätter att få fortsätta leva på sitt sätt.
Som personlig assistent är du hennes stöd i vardagen. Du hjälper till med personlig omvårdnad, medicinering och praktiska sysslor i hemmet. Hon styr sin assistans själv, vilket betyder att du behöver vara följsam, inkännande och trygg. Du blir hennes förlängda armar och ben - men också en närvarande och respektfull medmänniska.
Vi söker dig som
är en lugn och stabil person med en varm och trygg närvaro. Du har nära till skratt och tycker om att skapa en god stämning runt dig. Med din lyhördhet och förmåga att läsa av situationer vet du när det är dags att ta ett steg fram, och när det är viktigare att vara stilla och närvarande. Du är flexibel, respektfull och trygg i dig själv, och har inga problem med att anpassa dig efter andra människors behov och tempo.
Då vår uppdragsgivare är en ung kvinna ser vi gärna kvinnliga sökande, för att skapa största möjliga trygghet och trivsel i vardagen.
Det är också viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur, då det finns en hund i hemmet.
Erfarenhet av omvårdnadsarbete eller kunskap om PEG, ventilator och hostmaskin är meriterande, men inte ett krav. Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper och hur du och vår uppdragsgivare fungerar tillsammans.
Vad vi erbjuder
Hos oss finns möjlighet till olika tjänstgöringsgrader. Du erbjuds ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad, varje dag. Vi tror på långsiktighet, trygghet och trivsel, både för våra assistenter och våra uppdragsgivare.
Du får en trygg anställning med introduktion och bredvidgång tillsammans med en erfaren kollega. Vi söker dig som vill arbeta vaken natt, där tjänsten kan vara i varierande omfattning eller ett timvikariat vid behov. Tillträde sker enligt överenskommelse.
För att du ska känna dig säker och kunna växa i din roll erbjuder vi dessutom återkommande kompetensutveckling och utbildningar varje år.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Frågor? Kontakta ansvarig arbetsledare: Josefina Stein på mali: josefina.stein@kooperativetolja.se
Viktigt att veta
För att arbeta hos oss krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta några dagar att få hem, så vi rekommenderar att du beställer det direkt.
Beställ här:
Polisens belastningsregister - kontroll av egna uppgifter Klicka på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blanketten "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
