Jobba som yrkeslärare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!
PersonalExpressen AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PersonalExpressen AB i Stockholm
Yrkeslärare sökes - arbeta på dina villkor med PersonalExpressen Lärarbemanning
Vill du arbeta som yrkeslärare med stor frihet, högre lön och ett starkt stöd i din yrkesroll? Då är du varmt välkommen till PersonalExpressen Lärarbemanning.
PersonalExpressen är ett bemanningsföretag som skapar långsiktigt hållbara lösningar för både skolor och lärare. Vårt fokus ligger på kvalitet, trivsel och professionell utveckling, och vi arbetar varje dag för att du som lärare ska känna dig sedd, uppskattad och trygg i ditt uppdrag.
Om uppdraget
Vi samarbetar med både kommunala och fristående skolor runt om i Sverige och söker nu engagerade yrkeslärare till flera olika yrkesprogram. Uppdragen varierar i längd och omfattning. Vid uppdrag på annan ort står vi för resa och boende under hela uppdragstiden.
Just nu söker vi lärare i Värme- och kylteknik
Vi har för närvarande ett aktuellt behov av yrkeslärare inom Värme- och kylteknik. Uppdragen kan vara både kortare och längre, med möjlighet till deltids- eller heltidsarbete beroende på dina önskemål.
Vi erbjuder
Högre lön och bättre villkor än traditionella anställningar
En arbetsgivare som är lyhörd, engagerad och närvarande
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Vem är du?
Du är yrkeslärare eller har relevant yrkesbakgrund och ett intresse för att arbeta inom skolan. Du trivs i mötet med elever och vill bidra med din kompetens i en professionell och respektfull lärmiljö.
Ansök redan idag
Välkommen att söka till PersonalExpressen Lärarbemanning - vi ser fram emot att matcha dig med ett uppdrag som passar just dig och din livssituation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett heltidsjobb.
Stockholm
