Jobba som värvare för Röda Korset i Örebro och rädda liv!
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-07-06
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Bli en del av världens största humanitära rörelse!
Jobba som värvare för Svenska Röda Korset i vårt Örebro-team där du övertygar människor att bli månadsgivare till Röda Korset och därmed hjälper oss att sprida hopp runt om i världen!
Svenska Röda Korset
söker engagerade personer till ett av de mest givande jobben som finns. Om du
vill arbeta med humanitära frågor har du kommit till rätt ställe!
Vi söker dig som har en passion för att göra skillnad genom att debattera och engagera andra för att uppmärksamma krig, kriser och katastrofer runt om i världen.
I ditt jobb som
insamlare för Svenska Röda Korset får du möjlighet att göra skillnad. Som en
del av ett värvarteam kommer du att representera vår rörelse och se till att
fler människor hör talas om och stödjer vårt arbete. Här är din chans att prata
om något du brinner för.
Vi erbjuder dig att:
Få utvecklas och göra skillnad inom en av de största humanitära organisationerna
Tjäna en fast timlön med trygga och stabila arbetsvillkor
Arbeta tillsammans med fantastiska kollegor som är engagerade i sitt arbete
Få möjlighet att prata med våra experter och fältarbetare inom Svenska Röda Korset
Få en fullständig och grundlig introduktion med uppföljande utbildning (inklusive första hjälpen)
Utveckla din säljteknik, kommunikationsförmåga och rekryteringsmetoder
Ta dina första steg in på den svenska arbetsmarknaden i en stödjande miljö, med vetskapen om att du samtidigt hjälper människor runt om i världen
Ett flexibelt jobb (hel- eller deltid) med möjlighet till fast anställning efter sex månader
Vi söker dig som har följande egenskaper:
Bra på att engagera och övertyga människor
Tycker om att arbeta utomhus i alla väder
Öppen, social och positiv
Prestationsinriktad
Passionerad för humanitära frågor och delar Röda Korsets värderingar
Har fyllt 18 år
Är öppen för möjligheten att resa till städer nära Örebro
(Körkort är meriterande)
Praktisk information:
Omfattning: 3-5 dagar per vecka (enligt dina önskemål)
Arbetsdagar och arbetstider: Måndag-fredag kl. 10.45-17.15
Plats för arbete: Örebro med omnejd
Önskad start: Omgående
Lön: 143 kr per timme
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning efter sex månader
Rekryteringen sker löpande så ansök så snart som
möjligt.
Det är
obligatoriskt att svara på frågorna och dessa väger tyngst när vi bestämmer
vilka som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocess. Du kan bifoga CV om
du vill, men det är helt frivilligt.
Du kan
göra skillnad dagligen genom ditt arbete både i Sverige och i resten av
världen! Bli en del av världens största humanitära rörelse och ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
112 51 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Röda Korset - värvare Kontakt
Rekryterare
Sarah Almadi sarah.almadi@redcross.se Jobbnummer
9993577