Jobba som väktare i stationär miljö i Göteborg
2026-03-23
Som väktare inom Avarn Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö.
En väktare har en central roll i att upprätthålla trygghet och säkerhet i olika miljöer. Yrket innebär att förebygga och hantera risker genom att övervaka lokaler, patrullera områden och kontrollera att säkerhetsrutiner följs. Väktaren arbetar ofta i nära kontakt med människor och behöver kunna agera lugnt och professionellt i både vardagliga situationer och vid incidenter. Arbetet kan omfatta allt från larmutryckningar och tillträdeskontroller till rapportering av avvikelser och samarbete med polis eller andra myndigheter. Rollen ställer höga krav på ansvarstagande, integritet och förmåga att fatta snabba beslut under press.Vi tror på ansvarstagande, samarbete och att visa omtanke mot kollegor och omvärlden. Vi ska vara förebilder för andra. Dina tidigare erfarenheter i livet är intressanta och du kommer att få möjlighet att använda och utveckla dem hos oss.
Arbetstider: Dag
Varaktighet: Timanställning, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Våra kunder ger oss ett stort förtroende och ditt arbete som väktare är viktigt. Du bidrar varje arbetspass till att skapa trygghet och säkerhet för kunden och samhället i stort, då ditt arbete skapar ett förebyggande skydd mot brottslighet, förbättrat brandskydd och mycket mer. Du kommer att få träffa samhällets alla invånare och det är viktigt att du är tydlig, lugn och kan ta genomtänkta beslut.
En stationär väktare arbetar med en balans av service och säkerhet. Tjänsten ställer stora krav på personlig lämplighet och väldigt hög serviceförmåga samt social kompetens.
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull, lyhörd och har ett starkt säkerhetsmedvetande
• Har en naturlig känsla för service och bemötande
• Är stresstålig och kan hantera utmanande situationer på ett lugnt och professionellt sätt
• Har god förmåga att hantera sociala situationer.
• Har administrativ förmåga och datorvana
• Har B-körkort (meriterande men inget krav)
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2, ) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-04-30 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Ersättning
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
https://www.avarnsecurity.se
Henrik Björklund henrik.bjorklund@avarnsecurity.com
9814096