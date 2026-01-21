Jobba som timvikarierande personlig assistent i Hagfors
Frösunda Personlig Assistans AB
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent, vid behov, åt en kvinna i Hagfors.
Vad innebär tjänsten?
I denna tjänst får du arbeta hos en vuxen kvinna med autism. Hon bor i egen bostad och trivs bäst med tydliga rutiner, struktur och förutsägbarhet i vardagen.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagliga aktiviteter, som personlig omvårdnad, hushållssysslor, måltider och aktiviteter i och utanför hemmet. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt.
Du arbetar självständigt, men ingår i ett mindre team av kollegor som har regelbunden kontakt med arbetsledning. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra, och det kräver både tålamod och engagemang.
Arbetstiderna är delade turer och varierar mellan ett par timmar på morgonen samt eftermiddags- och kvällspass.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker. På grund av behovet samt de delade turerna ser vi gärna att du som söker har en annan sysselsättning, som du kan kombinera med detta uppdrag.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har körkort och tillgång till bil.
har erfarenhet av vård och omsorg, (det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: timanställning
Omfattning: vid behov, samt vikarie inför sommarledigheterna
Tillträde: enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Paula Jörtsö, verksamhetschefpaula.jortso@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Frösunda Personlig Assistans AB
https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
