Jobba som timvikarierande personlig assistent åt en 7-årig tjej i Örebro!
2026-04-14
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent, vid behov, i Örebro.
Vad innebär tjänsten?
Kunden är en härlig 7-årig tjej som bor tillsammans med sin familj i Örebro. Hon har autism, cerebral pares, en intellektuell funktionsnedsättning och saknar tal. Hon använder rullstol och får sin näring via sond, vilket innebär att du som assistent behöver vara bekväm att jobba med både personlig omvårdnad och medicinska moment.
Som personlig assistent är du en viktig del av kundens vardag. Du hjälper henne i hemmet med personlig hygien, påklädning, sondmatning, förflyttningar och andra dagliga rutiner. Du finns också med vid lek, habiliterande träning, lugna aktiviteter och promenader. Du bidrar till att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet i kundens liv.
Arbetet är nära, praktiskt och kräver både lugn och lyhördhet.
Arbetstiderna varierar, men är främst kvällar och helger.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, självgående och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Det är ett plus om du tycker om musik och har ett intresse för kropp och rörelse. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg.
har erfarenhet av autism.
har erfarenhet av att arbeta med sond.
kan använda dig av bildstöd och TAKK (tecken som alternativ, kompletterande kommunikation).
har erfarenhet av vård och omsorg, (det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: timvikarie
Omfattning: vid behov
Tillträde: enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Paula Jörtsö, verksamhetschefpaula.jortso@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
