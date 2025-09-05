Jobba som timvikarie inom stöd och Omsorg LSS
2025-09-05
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Verksamheten ansvarar för att personer med funktionsvariation får stöd och omsorg för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I ditt arbete hos oss är det viktigt att kunna möta varje person, att kunna se varje individ samt kommunicera och vara lyhörd för behov och intressen. Personens behovsområden är beskrivna i en genomförandeplan.
I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation i vårt dokumentationssystem, Lifecare, samt utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation av ansvarig sjuksköterska.
Arbetstiderna fördelas dag, kväll, helg samt nattjänstgöring.
Gruppbostäder
Det finns idag sex olika gruppbostäder inom Vimmerby tätort. På en gruppbostad bor 4-8 personer i egna lägenheter. Dessa personer har behov av närhet till personal dygnet runt. Arbetet innebär i stora drag att stödja personerna att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan vara att laga mat, stötta med personlig hygien, göra inköp tillsammans med personen, m.m.
Servicebostad
Det finns idag tre olika servicebostäder inom Vimmerby tätort. Servicebostad är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. Varje servicebostad har ett antal lägenheter knutna till sig. Att arbeta i servicebostad innebär stöttning och motivation i personens eget hem utifrån personens genomförandeplan.
Daglig verksamhet
Inom daglig verksamhet erbjuder vi meningsfull sysselsättning, för personer inom LSS, som bidrar till den personliga utvecklingen samt främjar delaktighet i samhället.
Verksamheten bedrivs med olika inriktningar för att passa den enskilde personen. Hänsyn tas utifrån personens förutsättningar. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag fredag.
Korttids/fritids
Arbete med barn och ungdomar som har funktionsvariation. Verksamheten bedrivs så att de grundläggande behoven av tillsyn, vila, rörelse, aktivitet, måltider och övrig omvårdnad anpassat till funktionsvariation och ålder tillgodoses. Verksamheten är bemannad dygnet runt, arbetstiderna fördelas dag/kväll/natt/helg samt ren nattjänstgöring.
Personlig assistans
Att arbeta som personlig assistent innebär att stötta och motivera personen i dess hem. Arbetet innebär i stora drag att stödja personerna att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan vara att laga mat, stötta med personlig hygien, göra inköp tillsammans med personen, m.m.
Ensamarbete är vanligt när man arbetar som personlig assistent.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Fyllt 18år
* Har utbildning inom omvårdnadsprogrammet, fritidsledarutbildning, barn- och fritidsprogrammet, behandlingspedagogsutbildning eller likvärdig utbildning.
* Erfarenhet från verksamhetsområdet är meriterande.
* Körkort klass B är önskvärt.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Som person ser vi att du är ansvarstagande och flexibel, att du har ett serviceinriktat sätt och en positiv inställning med ett gott och respektfullt bemötande. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver även dokumentation och därför måste du ha datorvana samt måste behärska det svenska språket i tal och skrift. Kan du ytterligare ett språk är det positivt.
Tjänsten omfattas av ID-kontroll och registerkontroll.
Du som sökande måste uppvisa giltigt Pass, nationellt id-kort eller personbevis innan anställning sker.
Du som sökande måste visa ett utdrag utan anmärkning från polisens belastningsregister. Observera att det tar cirka två veckor att få utdraget, så beställ i god tid.
Beställ belastningsregister via denna länk genom att kopiera och klistra in i webbläsaren:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Du gör så här:
* Klicka, Till e-tjänst för registerutdrag
* Logga in med BankID
* Välj från listan
* Arbeta med barn med funktionsnedsättning
Om du får anställning som timavlönad så ska du genomgå en webbintroduktion när du anställs. Du behöver också skriva under en sekretessförbindelse.
ÖVRIGT
Bemanningsenheten ansvarar för rekryteringen till enheterna. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Detta är för att underlätta vår administration av anställningar. Tack!
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271243". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Bemanningsenheten Kontakt
