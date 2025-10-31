Jobba som stödpedagog i Varberg på Makrillsvägen eller Lunnagatan
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Varberg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.
Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.
Vi söker två engagerade stödpedagoger, en till enheten Makrillsvägen i Träslövsläge och en till enheten Lunnagatan i östra delen av Varberg, i ett lugnt villaområde. Båda enheter är ungefär lika stora med 5-6 boende och erbjuder stimulerande arbetsmiljöer där du får möjlighet att göra skillnad i vardagen för de personer du stödjer.
Du kommer att:
* Ge pedagogiskt stöd och anpassningar, både individuellt och i grupp
* Samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professioner
* Planera och genomföra aktiviteter som främjar individers vardag och delaktighet
* Bidra till en trygg och inkluderande miljöKvalifikationer
Vi söker dig är stödpedagog (YHutbildning eller motsvarande eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet). Du är trygg i ditt arbete och har en god förmåga att samarbeta med kollegor.Kvalifikationer
* Färdigutbildad stödpedagog eller det som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
* God samarbetsförmåga och förmåga att skapa trygghet
Meriterande:
* Erfarenhet av tidigare arbete som stödpedagog
* Erfarenhet av tidigare arbete inom funktionsstöd
* Kompetens inom specifika pedagogiska metoder eller AKK
* B-körkort
ÖVRIGT
Rekryteringen gäller två tjänster med varsin enhetschef för Makrillsvägen och Lunnagatan. Intervjuer sker löpande och du möter eventuellt båda cheferna vid intervjutillfället.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
