Jobba som socialsekreterare för unga vuxna 18-24 år
2025-12-15
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss för Haninges unga vuxna
Vi söker en socialsekreterare för målgruppen unga vuxna (18-24 år) inom området andra linjen vuxen i Haninge kommun.
Inom andra linjen vuxen ingår myndighetsutövning inom målgrupperna unga vuxna, vuxna med beroendeproblematik samt socialpsykiatri. Vi har boenden i egen regi för målgrupperna, boendestöd, bosociala insatser samt egen öppenvård. Tillsammans verkar vi för en samordnad socialtjänst och vill vi skapa och bibehålla en kultur som främjar bra bemötande, hög tillgänglighet och hög rättssäkerhet. Vi strävar efter att utveckla ett mer samordnat och integrerat teamarbete för att bättre möta målgruppens ofta komplexa behov.
Utredning unga vuxna ansvarar för myndighetsutövning med uppdraget att stärka förmågan hos personer från 18 år som lever med beroende eller annan problematik - med målet att uppnå god livskvalitet och ett självständigt liv. Med individen i centrum utreder vi behov, fattar beslut och ger uppdrag till utförare - både i egen och privat regi - samt följer upp insatserna för att säkerställa kvalitet och effekt.
Vi är en sammanhållen och engagerad arbetsgrupp som består av en enhetschef, en senior socialsekreterare och nio socialsekreterare som arbetar med målgruppen 18-24 år.
Kollegorna beskriver arbetet som spännande och meningsfullt - du möter en bred målgrupp med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsvariationer, kriminalitet och beroendeproblematik. Du får samarbeta med många olika enheter och aktörer, både inom kommunen och regionen, och har möjlighet att påverka och bidra till att framtidens vuxna får ett bättre liv.
Vi är ett nära och engagerat team som stöttar varandra - det ska vara roligt att gå till jobbet! Vi är också stolta över att ha vidareutbildning i samtalsmetoden MI (Motiverande samtal), där medarbetare får regelbunden träning och handledning för att utveckla sin kompetens.
Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en person till en tillsvidaretjänst, provanställning kan tillkomma.
Målgruppen består av personer i åldern 18-24 år, där du främst kommer att utreda och bedöma behov av insatser och vård enligt SoL, LVU och LVM samt följa upp beslutade insatser.
Då en medarbetare som arbetar med inriktning mot personer med kriminell livsstil går på föräldraledighet, kommer tjänsten under en period att ha ett särskilt fokus på arbete med kriminalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utreda och bedöma behov av insatser och vård enligt SoL, LVU och LVM samt följa upp insatser.
• Arbeta kontinuerligt för rättssäker och likvärdig biståndsbedömning.
• Samverka både externt och internt, exempelvis genom SIP-möten, vårdplaneringar och nätverksmöten.
• Handlägga och dokumentera enligt gällande lagstiftning.
• Delta aktivt i ärendedragningar för stöd i ärendeprocessen och bidra med din kompetens.
• Bidra till verksamhetsutvecklingen och utveckla arbetssätt för att möta medborgarnas behov.
Det här söker vi hos dig
Vi söker en stabil person med förmåga att fokusera och avgränsa, som har ett lösningsorienterat och empatiskt förhållningssätt. Du är tydlig och strukturerad i ditt arbete, självgående och tar egna initiativ för att arbetet ska flyta på. Du har god samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid ett gott bemötande, både internt och externt. Vi värnar om en god arbetsmiljö och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du har:
- Socionomexamen
- Minst 2 års erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning, meriterande är erfarenhet av arbete med ungdomar, unga vuxna och beroendeproblematik
- Förmåga att driva utredningsprocesser och uttrycka dig väl i både tal och skrift
- Vara väl insatt i socialtjänst-, sekretess och förvaltningslagarna
- Du är som person lyhörd och tydlig i din kommunikation och har lätt för att skapa goda relationer
Det är meriterande om du har:
- God kännedom om kriminella strukturer och kan omsätta kunskapen i praktiskt arbete
- Erfarenhet och en helhetsförståelse för det brottsförebyggande arbetet
- Kunskap om BBIC
- Kunskap om Signs of Safety
- Utbildning och praktisk erfarenhet av ramverket RBM (Risk, Behov och Mottaglighet)
- Utbildning och erfarenhet av MI (motiverande samtal) och ÅP (återfallsprevention)
- Körkort är önskvärt
Det här kan vi erbjuda dig
Vi är en härlig arbetsgrupp och erbjuder en god arbetsmiljö med ett spännande och utvecklande uppdrag. Du får stora möjligheter att påverka verksamheten och enhetens framtida arbete, samt till professionell utveckling i vardagen.
Andra linjen vuxen har en egen specialistsocionom som arbetar med metodutveckling för en evidensbaserad praktik. Vi har gemensam extern handledning var fjärde vecka och kontinuerlig kompetensutveckling i MI. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete.
Vi sitter i ljusa och trevliga kontorslokaler med parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområden med bad, skid- och löpspår samt Handens pendeltågsstation - endast 20 minuter från Stockholm City. Du har fri tillgång till gym i huset, friskvårdsbidrag, ledighet på klämdagar, möjlighet till semesterväxling samt besök hos läkare och tandläkare på betald arbetstid.
Välkommen med din ansökan!
