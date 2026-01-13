Jobba som slöjdlärare på Sveriges bästa bemanningsföretag!
PersonalExpressen AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
Jobba som slöjdlärare på Sveriges mest personliga bemanningsföretag!
PersonalExpressen Lärarbemanning är ett bemanningsföretag som samarbetar med skolor runt om i Sverige. Vårt uppdrag är att matcha legitimerade lärare med skolor i behov av rätt kompetens, med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga lösningar. Vi erbjuder attraktiva villkor och konkurrenskraftig lön på alla våra uppdrag. Tar du uppdrag på annan ort bjuder vi på både boende och resor till och från uppdraget.
Just nu söker vi legitimerade slöjdlärare, både inom trä- och metallslöjd och syslöjd, för uppdrag på grundskolor runt om i Sverige. Uppdragens omfattning och längd kan variera och kan vara både kortare vikariat och längre terminsuppdrag.
Om uppdraget
Som slöjdlärare arbetar du nära elever och kollegor för att skapa goda förutsättningar för lärande och kreativ utveckling. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Undervisning i trä- och metallslöjd eller syslöjd
Stöd och handledning av elever i behov av extra anpassningar
Samarbete med kollegor kring arbetsmetoder, materialval och undervisningsplanering
Deltagande i skolans elevstödjande och kreativa arbete
Vi söker dig som:
Är legitimerad slöjdlärare (trä- och metallslöjd och/eller syslöjd)
Har erfarenhet av eller intresse för arbete i grundskola
Är trygg i din yrkesroll, relationsskapande och lösningsfokuserad
Arbetar strukturerat och kreativt
Skickar du in din ansökan blir du aktuell för både pågående och kommande uppdrag som slöjdlärare hos PersonalExpressen, på olika skolor runt om i Sverige.
Välkommen att ansöka - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
