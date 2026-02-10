Jobba som slöjdlärare i trä och metall på Sveriges bästa bemanningsföretag!
2026-02-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Jobba som slöjdlärare i trä och metall via Sveriges bästa bemanningsföretag
PersonalExpressen Lärarbemanning förmedlar kvalificerade lärare till skolor runt om i Sverige. Vi erbjuder attraktiva villkor och konkurrenskraftig lön, och arbetar nära både skolor och lärare för att skapa trygga, tydliga och välfungerande uppdrag.
Vi söker nu en lärare i trä- och metallslöjd till en grundskola i utkanten av Göteborg. Undervisningen avser årskurs 4-9. Tjänsten är på 50 % och sträcker sig från 16 februari till och med 11 juni. För detta uppdrag erbjuder vi konkurrenskraftig lön med ersättning även under lov.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i trä- och metallslöjd i enlighet med läroplanen. Du arbetar självständigt i uppdraget och har ett helhetsansvar för undervisningen, i nära samverkan med skolans övriga personal.
Du skapar en trygg och strukturerad lärmiljö där säkerhet, kreativitet och praktiskt lärande står i fokus.
Legitimerad lärare, gärna med behörighet i slöjd (trä och metall)
Erfarenhet av undervisning i slöjd i grundskolan
God kunskap om säkerhet i slöjdsal och arbete med maskiner och verktyg
Trygg och självständig i lärarrollen
God samarbetsförmåga
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Trygga anställningsvillkor
Personlig kontakt och stöd under hela uppdraget
Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad: 50 %
Period: 16 februari - 11 juni
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
