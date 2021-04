Jobba som servicetekniker hos en av Manpowers kunder i Karlstad - Manpower AB - Installationselektrikerjobb i Karlstad

Manpower AB / Installationselektrikerjobb / Karlstad2021-04-21Till rollen som Tekniker söker vi framför allt dig med el-bakgrund som är en kreativ och driven person, som motiveras av möjligheten att utvecklas och möjligheten att få jobba med de bästa i branschen. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av fastigheteteknik och fastighetsel. Det dagliga arbetet kräver att du är lösningsfokuserad och serviceinriktad i din yrkesroll.I övrigt krävs det att duhar bakgrund inom fastigheteteknik och fastighetsel* har godkänd utbildning inom el-programmet eller likvärdig utbildning* har känsla för god service* har B-körkortHur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1. Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2. Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771-55 99 10. Har du frågor gällande jobbet i sig når du mig på josefina.wellstam@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Vad händer när jag skickat in min ansökan?Vi läser igenom ansökningar löpande. Du kan enkelt se om din ansökan kommit in på Min profil på Manpower.se under Ansökningar.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-21Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-05Manpower AB5709116