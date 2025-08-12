Jobba som säljare på heltid i Stockholm!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-12
Söker du ett heltidsjobb? Vill du utvecklas som försäljare ihop med vårt team i Stockholm?
Då har du kommit rätt!
Vi söker dig som vill bli en del av ett peppande team och utvecklas inom försäljning. Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet inom försäljning och erbjuder utbildning och upplärning. Tror du på dig, tror vi på dig!
Kvalifikationer
• Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift
• Du är prickfri i belastningsregistret
• Du kan jobba heltid (12-21 Mån-fre)
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att boka och genomföra kundbesök där du tillsammans med kunden går igenom våra tjänster och produkter för att uppnå en så bra match som möjligt. Ditt arbete bidrar till att fler familjer runt omkring Stockholm får ett tryggare hem och vardag.
Vem söker vi?
I den här rekryteringsprocessen lägger vi störst vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och driv. Vi kommer utbilda dig och därför ställer vi inte krav på tidigare erfarenhet av försäljning, rådgivning eller teknisk kompetens. Rätt inställning i kombination med den coachningen du får dagligen av din närmsta chef är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas som säljare hos oss på Sector Alarm.
Ansökan
Låter detta intressant? ANSÖK då redan idag!
Vi ser framemot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
111 45 STOCKHOLM Jobbnummer
9454370