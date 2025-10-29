Jobba som säljare i vårt härliga team!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Solna
2025-10-29
Vi söker dig som vill jobba heltid och utvecklas tillsammans med vårt team i Solna med omnejd!
Hos oss får du chansen att lära dig mer om försäljning och samtidigt jobba i ett målinriktat team. Du får en meriterande utbildning, coachning och stöd från dag ett!Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Du har ett prickfritt belastningsregister.
Du kan arbeta heltid, måndag - fredag, kl. 12-21.Arbetsuppgifter
Du kommer att boka och genomföra kundbesök där du presenterar våra tjänster och produkter. Målet är att hitta den bästa lösningen för varje kund och samtidigt bidra till ökad trygghet i deras vardag.
Vad erbjuder vi?
Grundlig säljutbildning och daglig coachning.
En positiv arbetsmiljö med stark teamkänsla.
Möjlighet att göra skillnad, du hjälper familjer till ett tryggare hem.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, driv och engagemang. Tidigare erfarenhet inom försäljning är inget krav, vi utbildar dig! Med rätt inställning och stöd från din närmsta chef har du alla förutsättningar att lyckas hos oss på Sector Alarm.Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Ansök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett heltidsjobb.
Sector Alarm AB
