Jobba som säljare för Telenor - Snittlön 40.000kr/mån!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Innovative Sales TM AB i Stockholm
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du redo för ett arbete där ingen dag är den andra lik? Innovative söker nu drivna säljare till uppdrag för Telenor. Här får du möjlighet att arbeta i hela Sverige, jobba med dom stora varumärken, upptäcka nya platser och utvecklas i ett team som alltid stöttar varandra.
Hos oss får du:
Full säljutbildning direkt vid start - våra coacher och ledare har flera års erfarenhet av försäljning och ledarskapsutbildning, och ger dig alla verktyg för att lyckas.
Fast lön + provision utan tak - här finns ingen gräns på din intjäning! (Snittlön 40.000 kr/mån)
Möjlighet att växa internt - alla börjar som säljare och kan via internrekrytering bli teamleader eller ta nästa steg i karriären.
Företagsresor och veckovisa kundbesök - kombinera jobbet med att upptäcka Sverige tillsammans med ditt team.
Ett fantastiskt team och arbetsmiljö - vi satsar på gemenskap med regelbundna aktiviteter, tävlingar, AW's och kvartalsfester.
Möjlighet att arbeta med Sveriges största varumärken inom telekom - Telia och Telenor.
Tävlingar med vinster som prylar, utlandsresor och körkortspaket
Massor av roliga aktiviteter under resor
Din roll: Som resande säljare besöker du kunder i deras hemmiljö och erbjuder produkter och tjänster utifrån deras behov. Du jobbar både självständigt och tillsammans med ditt team, där ni gemensamt driver resultat och skapar långsiktiga relationer.
Arbetstider: Måndag-fredag 12:00-21:00 (fredagar 12:00-20:00)
Inga tidigare erfarenheter krävs - vi utbildar dig inom både säljteknik och produktkunskap.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss:
200+ glada medarbetare
Samarbeten välkända varumärken
Specialistkompetens inom fält-, event- och telefonförsäljninghttps://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Rekrytering hr@innovativesales.se Jobbnummer
9650913