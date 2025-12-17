Jobba som säljare för Telenor - Snittlön 40.000kr/mån!

Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-17


Är du redo för ett arbete där ingen dag är den andra lik? Innovative söker nu drivna säljare till uppdrag för Telenor. Här får du möjlighet att arbeta i hela Sverige, jobba med dom stora varumärken, upptäcka nya platser och utvecklas i ett team som alltid stöttar varandra.
Hos oss får du:

Full säljutbildning direkt vid start - våra coacher och ledare har flera års erfarenhet av försäljning och ledarskapsutbildning, och ger dig alla verktyg för att lyckas.

Fast lön + provision utan tak - här finns ingen gräns på din intjäning! (Snittlön 40.000 kr/mån)

Möjlighet att växa internt - alla börjar som säljare och kan via internrekrytering bli teamleader eller ta nästa steg i karriären.

Företagsresor och veckovisa kundbesök - kombinera jobbet med att upptäcka Sverige tillsammans med ditt team.

Ett fantastiskt team och arbetsmiljö - vi satsar på gemenskap med regelbundna aktiviteter, tävlingar, AW's och kvartalsfester.

Möjlighet att arbeta med Sveriges största varumärken inom telekom - Telia och Telenor.

Tävlingar med vinster som prylar, utlandsresor och körkortspaket

Massor av roliga aktiviteter under resor

Din roll: Som resande säljare besöker du kunder i deras hemmiljö och erbjuder produkter och tjänster utifrån deras behov. Du jobbar både självständigt och tillsammans med ditt team, där ni gemensamt driver resultat och skapar långsiktiga relationer.
Arbetstider: Måndag-fredag 12:00-21:00 (fredagar 12:00-20:00)
Inga tidigare erfarenheter krävs - vi utbildar dig inom både säljteknik och produktkunskap.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss:

200+ glada medarbetare

Samarbeten välkända varumärken

Specialistkompetens inom fält-, event- och telefonförsäljning

https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Innovative Sales TM AB (org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/

Arbetsplats
Innovative Sales

Kontakt
Rekrytering
hr@innovativesales.se

Jobbnummer
9650913

